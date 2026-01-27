Την παύση των εργασιών για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Μήλο που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, με απόφαση του Ε Τμήματος μετά από αίτηση του δήμου Μήλου και τριών πολιτών διατάχθηκε από τον πρόεδρο του Τμήματος του ΣτΕ Χρήστο Ντουχάνη η αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης για έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την επέκταση ξενοδοχείου στον οικισμό Μύτακα της Μήλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣτΕ, η αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατατέθηκε από τον δήμο Μήλου στις 31 Δεκεμβρίου, ημέρα που έληγε η οικοδομική άδεια και είχαν ήδη συντελεστεί οι οικοδομικές εργασίες.

Πάντως η επέκταση αυτής της θηριώδους οικοδομής σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι το δεύτερο περιστατικό οικολογικού εγκλήματος στη Μήλο, μετά από εκείνο στο Σαρακήνικο, που διακόπηκε στο παρά πέντε, προκαλώντας σωρεία ερωτηματικών για την εμπλοκή των αρμοδίων αρχών και για την αδειοδότηση σε τέτοιες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή και παύση των εργασιών που αποφασίστηκε από το ΣτΕ πρακτικά έχει την αξία της, ωστόσο δεν λύνει το πρόβλημα της βάναυσης κακοποίησης του περιβάλλοντος στη Μήλο εν προκειμένω, καθώς οι οικοδομικές εργασίες ήδη έχουν γίνει και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματική δυνατότητα επανόδου στην προηγούμενη κατάσταση για την περιοχή που έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική κακοποίηση.

Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με το Σαρακήνικο, που τα έργα σταμάτησαν, αλλά τα τσιμέντα και οι σιδηρόβεργες είναι ακόμα εκεί, θυμίζοντας με τραγικό τρόπο την εγκληματική συμπεριφορά σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος που έχει καταντήσει τη χώρα μας, σε πολλές περιοχές, τριτοκοσμική.

Να σημειωθεί εδώ, ότι μετά την ανάδειξη του θέματος από μέσα ενημέρωσης, παρενέβη ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου στέλνοντας κλιμάκιο ελέγχου και μπλοκάροντας το έργο.