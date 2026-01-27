Η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τον τραγικό θάνατο εφτά οπαδών του ΠΑΟΚ, σε τροχαίο δυστύχημα, σήμερα το μεσημέρι, στην Ρουμανία και όλη η χώρα βυθίστηκε στο πένθος.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την απέραντη θλίψη της για τον άδικο χαμό εφτά νέων ανθρώπων αναφέροντας χαρακτηριστικά στην συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».