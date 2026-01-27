«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα (TIR), η οποία κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Αρχές, σύμφωνα με τη ρουμάνικη ιστοσελίδα Digi24 για το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, σε δηλώσεις προχώρησε και ο επικεφαλής του Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών, Ραέντ Αραφάτ, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη επτά νεκρών. «Στο ατύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με επτά θανάτους. Υπήρξαν αιτήματα και η πρόθεση ήταν να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν».

Τα στοιχεία για την καταγωγή των θυμάτων της τραγωδίας

Όπως μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ τρία από τα θύματα κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθείας, ένα από την Κατερίνη και τρία από τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα, από τις Συκές, την Νεάπολη και τον Εύοσμο. Οι τραυματίες οι δύο είναι από την Αλεξάνδρεια Ημαθείας και ο ένας από την Κατερίνη.