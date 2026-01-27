Δύο στα δύο και η εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των γυναικών πηγαίνει όπως ακριβώς τα έχει σχεδιάσει και προγραμματίσει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην πόλη Φούνσαλ στην Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Η Ελλάδα ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι και έφτασε στο εντυπωσιακό 23-5 απέναντι στη Γαλλία για τη 2η αγωνιστική του α’ ομίλου. Μεθαύριο 29/1 (15.45) απέναντι στη Γερμανία θα «κλειδώσει» την πρωτιά στον α’ όμιλο και στη συνέχεια θα ξεκινήσει τη β’ φάση κόντρα στην Ιταλία…Με φόντο τα ημιτελικά. Και βλέπουμε…

Στο πρώτο και όλας λεπτό η «γαλανόλευκη» είχε προηγηθεί 2-0, το νερό μπήκε νωρίς-όπως άλλωστε αναμενόταν- στο αυλάκι, ο Χάρης Παυλίδης είχε όλη την άνεση να κάνει τα πλάνα και τις δοκιμές του για τα καθοριστικά παιχνίδια που θα έρθουν από τις 31/1 και μετά.

Η Ελένη Γρηγοροπούλου, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών αντικαθιστώντας (σε σχέση με το πρώτο ματς) τη Σοφία Τορνάρου. Με 7-2 έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο, με την Ελλάδα να έχει 7/10 σουτ και τη Γαλλία που είχε στον πάγκο προπονήτρια την 31 ετών Λορέν Ντερεντί( βοηθός του Τεό Λοράντου μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού) 2/9. Στο 6.41 της β’ περιόδου η Ιωάννα Σταματοπούλου απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι από τη Βερνού και στα 3.36 σκόραρε και η Αφροδίτη Μπιτσάκου, η νεότερη σε ηλικία (15 ετών) παίκτρια σε αυτό το πρωτάθλημα. Πλέον, και η νεότερη σκόρερ στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας των γυναικών.

Στη συνέχεια η Εθνική συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και δεν επέτρεψε ποτέ στις Γαλλίδες να ξαναμπούν στο ματς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επί μέρους σκορ στα δύο τελευταία οκτάλεπτα ήταν 9-1. Σκόραραν όλες οι διεθνείς πλην των δυο τερματοφυλάκων, της Γρηγοροπούλου και της Καραγιάννη, από τέσσερα τέρματα σημείωσαν οι Ελευθερία και Βάσω Πλευρίτου, τρία η Νίνου.

ΕΛΛΑΔΑ-ΓΑΛΛΙΑ 23-5

Οκτάλεπτα: 7-2, 7-2, 6-0, 3-1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελ. Πλευρίτου 4, Τριχά 2, Γρηγοροπούλου, Φουντωτού 2, Ξενάκη 2, Νίνου 3, Πάτρα 2, Σιούτη 1, Βασ. Πλευρίτου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου 2, Καραγιάννη.

ΓΑΛΛΙΑ (Λορέν Ντερεντί): Λεφέμπρ, Αντρές, Μπουγκαραρά, Μπουλουμπακτσί 2, Μπενλεκμπίρ 2, Ντι Φραϊά, Ερτό, Βερνού 1, Κίλικ-Πεγκουριέ, Ρασπό, Ντουφλό, Σερεσέ, Μπουρλέ, Πορτό.