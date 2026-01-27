Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η κατά τα φαινόμενα απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι– Σαλβίνι να δεχθεί την ανάπτυξη του προσωπικού της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στην χώρα, υπό το πρόσχημα της συμβολής της υπηρεσίας στην προστασία των αμερικανικών αποστολών κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία. Οι αντιδράσεις είχαν ήδη ξεκινήσει μετά από μια σειρά από σχετικά δημοσιεύματα, όμως αναμένεται να κορυφωθούν μετά από την επιβεβαίωση της πληροφορίας από το Reuters το οποίο επικαλείται πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιταλία.

Από τις δολοφονίες στη Μινεάπολη στο Μιλάνο και την Κορτίνα

Οι πράκτορες της ICE και της Συνοριοφυλακής βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής στις ΗΠΑ καθώς αποτελούν τον βραχίονα επιβολής της αυστηρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής και του δόγματος «νόμος και τάξη» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που έχουν οδηγήσει στη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Η πηγή της πρεσβείας, που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο ανωνυμίας, ανέφερε ότι η υπηρεσία Homeland Security Investigations (HSI) της ICE θα υποστηρίξει την Υπηρεσία Ασφαλείας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια των Αγώνων που θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και την Κορτίνα.

Οι πράκτορες HSI δεν θα διεξάγουν καμία μεταναστευτική επιβολή στην Ιταλία, αλλά θα στοχεύουν στην «αποτροπή κινδύνων από διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις», όπως ανέφερε η πηγή, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. «Όλες οι επιχειρήσεις ασφαλείας παραμένουν υπό την ιταλική αρμοδιότητα», πρόσθεσε η πηγή.

Η HSI έχει συμμετάσχει σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του Super Bowl και των Ολυμπιακών Αγώνων, ως μέρος διεθνών συνεργασιών που αφορούν την εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών, δήλωσε πρώην αξιωματούχος. Ενώ η αποστολή της HSI επικεντρώνεται στο διεθνές έγκλημα, πολλοί πράκτορες στις ΗΠΑ έχουν σταλεί για να υποστηρίξουν τις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις. Η πηγή της πρεσβείας σημείωσε ότι η HSI είχε επίσης συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Η συμμετοχή της ICE προκαλεί αντιδράσεις και διαμαρτυρίες στην Ιταλία

Ωστόσο, ορισμένοι Ιταλοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη ενός κόμματος του δεξιού συνασπισμού της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, συμμάχου του Τραμπ, έχουν επικρίνει τη συμμετοχή της ICE στους επικείμενους Αγώνες.

«Μου φαίνεται καθαρή ανοησία», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λούπι, ηγέτης του κόμματος Noi Moderati στο κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι, στη La Repubblica, αναγνωρίζοντας όμως ότι τα ιταλικά σώματα ασφαλείας μπορεί να χρειάζεται να συνεργαστούν με ξένους ομολόγους τους.

Ο αριστερός δήμαρχος του Μιλάνου, μιας εκ των πόλεων που θα φιλοξενήσουν τους Αγώνες, χαρακτήρισε την ICE «πολιτοφυλακή που δολοφονεί». Μιλώντας στο RTL 102.5, ο Τζουζέπε Σάλα δήλωσε: «Είναι σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

Το κεντρώο αντιπολιτευόμενο κόμμα Italia Viva, υπό τον πρώην πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι, ζήτησε να απαγορευτεί η είσοδος των πρακτόρων της ICE στην Ιταλία. «Η ICE, η αντιμεταναστευτική πολιτοφυλακή του Τραμπ, είναι σύμβολο βίας, καταπίεσης, κακοποίησης και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αποδοχή της παρουσίας τους στην Ιταλία είναι τρέλα», ανέφερε το κόμμα στο X.

Το συνδικάτο της σκληρά αριστερής USB ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει συγκέντρωση με τίτλο «ICE OUT – Από τη Μινεάπολη στο Μιλάνο» στο κέντρο της πόλης στις 6 Φεβρουαρίου, ταυτοχρόνως με την τελετή έναρξης των Αγώνων.