Δύο ιστορικές ευρωπαϊκές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Άμστερνταμ αύριο (28/1, 22:00, MEGA) με τον Άγιαξ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας, αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός που έφτασε νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο Άμστερνταμ μετά την συνέντευξη Τύπου προπονήθηκε στην θρυλική έδρα του Αίαντα, την «Johan Cruyff Arena» και πλέον είναι έτοιμος για την μεγάλη μάχη που θα δώσει για να φτάσει στην πρόκριση στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζήτησε να ανοίξει η οροφή, παρά την βροχή, προκειμένου η προπόνηση να διεξαχθεί σε συνθήκες αγώνα, καθώς το πιθανότερο είναι αύριο να βρέχει την ώρα της αναμέτρησης.

Το ματς έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα… τελικού, αφού και οι δύο σύλλογοι παλεύουν -με τις δικές τους πιθανότητες- να βρεθούν στην πρώτη 24άδα του βαθμολογικού πίνακα και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να διεκδικήσουν την παρουσία τους στη φάση των «16» του Champions League.

«Θα τα δώσουμε όλα»

Νωρίτερα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι με τον Άιαντα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαμε εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν θα είναι υπέρβαση η πρόκριση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

Για τα χαρακτηριστικά του Άγιαξ: «Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ».