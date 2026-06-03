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Την πόρτα της εξόδου έδειξε το CBS News -με συνοπτικές διαδικασίες- στον βετεράνο ανταποκριτή του “60 Minutes”, Σκοτ Πέλεϊ. Η απόφαση πάρθηκε μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά τη σφοδρή, δημόσια κριτική που άσκησε ο δημοσιογράφος στη νέα ηγεσία της εκπομπής μπροστά σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα.

Η επίσημη θέση του CBS, μετά από μια ταραχώδη συνάντηση με τον νέο εκτελεστικό παραγωγό Νικ Μπίλτον, είναι πως ο Σκοτ Πέλεϊ απολύθηκε «με υπαιτιότητα του εργαζομένου». Η ανακοίνωση αυτή προμηνύει νομική συνέχεια, καθώς είναι βέβαιο ότι ο Πέλεϊ θα μείνει με σταυρωμένα χέρια.

Ο Πέλεϊ είναι ο τέταρτος δημοσιογράφος του “60 Minutes” που αποχωρεί από το ιστορικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Φεβρουάριο, αφήνοντας μόνο τρεις δημοσιογράφους — τη Λέσλι Σταλ, τον Μπιλ Γουίτακερ και τον Τζον Βέρτχαϊμ — να αναλαμβάνουν τα ρεπορτάζ, καθώς η εκπομπή προετοιμάζει τις ιστορίες και τα θέματα της 59ης τηλεοπτικής της σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Ο Σκοτ Πέλεϊ δήλωσε ότι πλέον δεν αναγνωρίζει το “60 Minutes” τους μήνες που ακολούθησαν την εξαγορά του CBS News από την Paramount Skydance και κατηγόρησε τα στελέχη που έχουν αναλάβει τη διεύθυνση του ειδησεογραφικού τμήματος για «ανικανότητα και αντιεπαγγελματική συμπεριφορά», οι οποίες «έχουν προκαλέσει χάος» εδώ και μήνες.

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Ο Πέλεϊ, στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της απόλυσής του, ανέφερε ότι η Paramount Skydance «πετάει αυτή τη θρυλική εκπομπή στο περιθώριο», αποδυναμώνοντας το ενημερωτικό μαγκαζίνο «προφανώς για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ».

Η απομάκρυνση του Σκοτ Πέλεϊ έρχεται 10 ημέρες μετά την «επιβεβλημένη» αυλαία του ιστορικού “The Late Show” του Στίβεν Κόλμπερτ και τους πανηγυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επικεφαλής σύνταξης, Μπάρι Γουάις, απομάκρυνε επίσης τις ανταποκρίτριες Σάριν Αλφόνσι και Σεσίλια Βέγκα.

«Τον περασμένο μήνα, το 60 Minutes έχασε το DNA του, όταν ολόκληρη η ανώτατη ηγετική του ομάδα και δύο από τους καλύτερους δημοσιογράφους του που εμφανίζονταν στον αέρα απολύθηκαν σκληρά και χωρίς καμία αιτία. Καλοί άνθρωποι φιμώθηκαν επειδή υπερασπίστηκαν το κοινό μας.

Υπερασπίστηκαν τη δικαιοσύνη απέναντι στις δυνάμεις της πολιτικής μεροληψίας· υπερασπίστηκαν τον επαγγελματισμό απέναντι στο χάος», δήλωσε ο Πέλεϊ.

«Αναφορικά με εμένα: η νέα διοίκηση μού έδωσε εντολή να εισαγάγω ανακρίβειες και μεροληπτικές απόψεις σε ένα πολιτικά ευαίσθητο ρεπορτάζ. Μου ζητήθηκε να συμπεριλάβω ισχυρισμούς που δεν έχουν επαληθευτεί. Μέχρι σήμερα, σε κάθε περίπτωση, κατάφερα είτε να αγνοήσω αυτές τις οδηγίες είτε να αρνηθώ να τις ακολουθήσω.

Πρόσφατα, δόθηκε σε πολιτικούς η δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τους δημοσιογράφους που θα τους έπαιρναν συνέντευξη στην εκπομπή. Το να δίνεται στους πολιτικούς έλεγχος πάνω στις συνεντεύξεις του 60 Minutes δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η δημοσιογραφία», πρόσθεσε.

«Τέλος, η ανικανότητα και η αντιεπαγγελματική συμπεριφορά της νέας διοίκησης έχουν προκαλέσει χάος. Σε μία περίπτωση που αφορούσε δικό μου ρεπορτάζ, ολόκληρη η εκπομπή έφτασε μόλις 19 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη μετάδοσή της στο σημείο να κινδυνεύει να μην βγει καθόλου στον αέρα».

Ο Πέλεϊ, ο οποίος υπήρξε επί δεκαετίες ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του CBS News, έχοντας παρουσιάσει για ένα διάστημα το «CBS Evening News» και συμμετέχοντας παράλληλα στο «60 Minutes», άφησε να εννοηθεί ότι ελπίζει πως το ιστορικό ειδησεογραφικό τμήμα — το οποίο κάποτε είχε ως κορυφαία μορφή τον Γουόλτερ Κρόνκαϊτ — θα καταφέρει να ανακάμψει.

«Αποχωρώ από το CBS ύστερα από 37 χρόνια με ένα μόνο συναίσθημα: μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη για τους άνδρες και τις γυναίκες του CBS News, οι οποίοι ενθάρρυναν και εμπλούτισαν το έργο μου, πολύ συχνά θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη δική τους ζωή.

Προσεύχομαι να έρθει η μέρα που αυτοί οι άνθρωποι και τα ιδανικά τους θα τιμηθούν ξανά — μια μέρα που η λογική, η επάρκεια και το θάρρος θα επιστρέψουν».

Η σκιά Τραμπ πάνω από το CBS

Οι κατηγορίες του Πέλεϊ είχαν βαθιές πολιτικές προεκτάσεις και προφανώς δεν ήταν καθόλου τυχαίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταθέσει αγωγή κατά του CBS το 2024 για μια συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις στο “60 Minutes”.

Αν και οι νομικοί κύκλοι έκαναν λόγο για μια παντελώς αβάσιμη αγωγή, η προηγούμενη ιδιοκτησία της Paramount επέλεξε τον συμβιβασμό τον Ιούλιο του 2025, αντί να υπερασπιστεί την εκπομπή στις δικαστικές αίθουσες.

Η Paramount ζητά αυτή τη στιγμή την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για να εξαγοράσει τη Warner Bros. Discovery, στην οποία ανήκει και το CNN.

Ορισμένοι στο εσωτερικό του CBS σχολίασαν εκ των υστέρων πως ο Πέλεϊ ουσιαστικά προκαλούσε τη Βάις να τον απολύσει. Οι επικριτές του μέσα στο δίκτυο τον κατηγόρησαν για αλαζονική και εκφοβιστική συμπεριφορά στη συνέλευση.

Οι υποστηρικτές του όμως –και είναι πολλοί– επιμένουν ότι απλώς ύψωσε το ανάστημά του για τους συναδέλφους του, προσπαθώντας να προστατεύσει την εκπομπή, τους συναδέλφους και τον εαυτό του.

Όπως μεταδίδει το CNN, στην επιστολή απόλυσης, ο Νικ Μπίλτον έγραψε στον Πέλεϊ: «Κατέλαβες πειρατικά την πρώτη μου συνάντηση με το προσωπικό για να υποτιμήσεις εμένα, τα προσόντα μου και τις προθέσεις μου, με μια αξιοσημείωτη έλλειψη ευγένειας και απόλυτη περιφρόνηση».

Ο Μπίλτον έκανε λόγο για μια «θεατρική παράσταση εχθρότητας μπροστά στο προσωπικό», η οποία απέδειξε ότι ο Πέλεϊ δεν είχε καμία διάθεση να συμβάλει στο μέλλον της εκπομπής ή να αντιμετωπίσει τη νέα εποχή με πνεύμα συνεργασίας.

«Παρά το χθεσινό σου ατόπημα», συνέχισε ο Μπίλτον, «ήλπιζα ότι στο σημερινό μας ραντεβού θα βρίσκαμε έναν κοινό δρόμο. Κατέστησες σαφές ότι ένας τέτοιος δρόμος δεν σε αφορά».

Λίγο αργότερα, ο Μπίλτον έστειλε μήνυμα στο προσωπικό του “60 Minutes” για το τέλος του Πέλεϊ, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του δημοσιογράφου, αλλά υπεραμυνόμενος της απόφασης να «χωρίσουν οι δρόμοι τους».

«Ξέρω πόσο πολύ σήμαινε ο Σκοτ για πολλούς από εσάς, και δεν το λέω ελαφρά τη καρδία», έγραψε ο Μπίλτον. «Έκανα επανειλημμένες προσπάθειες να μιλήσω μαζί του μέσα στο σαββατοκύριακο και έψαξα για έναν κοινό τόπο. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος που επέλεξε ο Σκοτ.

Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για τεράστιες αλλαγές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα υποκριθώ το αντίθετο. Δεν θα ανοίξω ξανά εδώ τη συζήτηση για τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα.

Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι η ακλόνητη στήριξή μου σε καθέναν από εσάς, στο δημοσιογραφικό έργο που παράγετε και σε όσα θα χτίσουμε μαζί από εδώ και πέρα».

Με πληροφορίες από Variety, CNN.