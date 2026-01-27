Σπαρακτικά λόγια για τη σύζυγό του, Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, απηύθυνε ο σύζυγός της Αποστόλης Σκαμπαρδώνης, μιλώντας στο STAR.

Η τραγωδία άφησε πίσω της δύο ανήλικα παιδιά και μία οικογένεια βυθισμένη στο πένθος.

«Η γυναίκα μου ήταν αξιόλογη σύζυγος και μάνα, στο μεροκάματο, αγωνίστρια της ζωής. Παλέψαμε πάρα πολύ. Πήγανε τζάμπα… πήγαν να βγάλουν το μεροκάματο και αποδείχθηκε μεροκάματο του τρόμου», είπε με τρεμάμενη φωνή, περιγράφοντας την απώλεια που βιώνει. «Η αυλαία θα πέσει, τα παιδιά μας θα ψάχνουν να βρουν τις μανάδες τους. Δεν θα φωνάξουν ξανά “μαμά”», πρόσθεσε, συγκλονίζοντας.

Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας απηύθυνε παράλληλα έκκληση να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία, τονίζοντας ότι οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν άνθρωποι του μόχθου. «Θα ήθελα να είναι τα τελευταία θύματα μιας τέτοιας τραγωδίας. Η Βασιλική ήταν καλή μάνα και σύζυγος. Δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο», ανέφερε.

Αν μπορούσα, θα ήθελα να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου

Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε και για τα δύο παιδιά του, ηλικίας 6,5 και 4,5 ετών, λέγοντας: «Έχω δύο ψυχούλες και πρέπει να σταθώ δίπλα στα παιδιά μου. Αυτό θα κάνω. Αν μπορούσα, θα ήθελα να είχα φύγει εγώ και να ζούσε η γυναίκα μου».

Όπως αποκάλυψε, η απώλεια αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια προηγούμενη τραγωδία της ζωής του. «Δεν πρόλαβα να σταθώ ξανά στα πόδια μου και με χτύπησε ο Χάρος για δεύτερη φορά», είπε, θυμίζοντας ότι το 2018 είχε χάσει τον πατέρα του μετά από χειρουργική επέμβαση, υπόθεση για την οποία είχε τότε προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες.

Κλείνοντας, έδωσε μια υπόσχεση στη μνήμη της συζύγου του: «Υπόσχομαι να σταθώ μητέρα και πατέρας για τα παιδιά μου. Να γελάω απ’ έξω και μέσα μου να κλαίω».