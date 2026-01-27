Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκριναν αρχικά την πολυαναμενόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου και τη μείωση των δασμών, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι τεταμένες. Μαζί εκπροσωπούν μια αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της συμφωνίας:

Τι κερδίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις;

Οι ινδικοί δασμοί στο 30% των προϊόντων που εισάγονται από την ΕΕ μειώνονται άμεσα στο μηδέν, ενώ περισσότερο από το 90% των εξαγωγών της ΕΕ θα δουν ελάφρυνση ή κατάργηση δασμών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες εκτιμάται ότι θα εξοικονομούν έως 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ θα υπάρχει ενισχυμένη πρόσβαση τους στους τομείς των χρηματοοικονομικών και της ναυτιλίας. Παράλληλα απλοποιούνται οι τελωνειακοί κανόνες και ενισχύεται η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Όσον αφορά στους δασμούς της Ινδίας στα αυτοκίνητα που εισάγονται από την ΕΕ μειώνονται από 110% σε 10% μέσα σε πέντε χρόνια, με ετήσιο όριο 250.000 οχημάτων, κάτι που κρίνεται ιδιαίτερα θετικό για την γερμανική και γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία και εταιρείες όπως η Volkswagen, η BMW, η Mercedes-Benz και η Renault. Τέλος, οι περισσότεροι δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα από την ΕΕ (μηχανήματα, χημικά, φαρμακευτικά) καταργούνται πλήρως.

Τι κερδίζει η Ινδία;

Η ΕΕ καταργεί δασμούς στο 90% των ινδικών προϊόντων από την αρχή της συμφωνίας, ενώ το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 93% εντός επτά ετών.

Περίπου το 6% των προϊόντων θα έχουν μερική μείωση ή ποσοστώσεις, ενώ περίπου το 99,5% του συνόλου του διμερούς εμπορίου επωφελείται από κάποια μορφή δασμολογικής ελάφρυνσης. Ο μέσος δασμός της ΕΕ μειώνεται από 3,8% σε 0,1%, ενώ οι δασμοί για βασικά ινδικά προϊόντα προς την ΕΕ, όπως θαλασσινά, χημικά, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, ενδύματα, βασικά μέταλλα και κοσμήματα μηδενίζονται. Τα αυτοκίνητα και η γεωργία εξαιρούνται από την πλήρη κατάργηση δασμών.

Τι ισχύει συγκεκριμένα για τα αυτοκίνητα;

Τα αυτοκίνητα που κοστίζουν κάτω από 15.000 ευρώ εξαιρούνται από τη συμφωνία, ενώ όσα κοστίζουν πάνω από 15.000 ευρώ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με ποσοστώσεις και δασμούς.

Οι δασμοί μειώνονται σε 30-35% στην αρχή και φτάνουν στο 10% σε 5–10 χρόνια (ανάλογα με την πηγή), ενώ οι δασμοί στα ηλεκτρικά οχήματα ξεκινούν να μειώνονται από το 5ο έτος. Στα παραπάνω προβλέπονται ποσοστώσεις και συγκεκριμένα αυτές είναι: 160.000 οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και 90.000 ηλεκτρικά. Ως προς την κατηγορία των πλήρως αποσυναρμολογημένων (CKD) κιτ (δηλαδή στις εισαγωγές προϊόντων που συναρμολογούνται σε οχήματα στον τελικό προορισμό) δεν προβλέπεται καμία μείωση δασμών εκτός ποσοστώσεων και καμία αλλαγή στους δασμούς

Τι ισχύει για χάλυβα και άνθρακα;

Η Ινδία θα μπορεί να πάρει 1,6 εκατ. τόνους χάλυβα χωρίς δασμό, ποσό που ανέρχεται περίπου στο μισό από τις προηγούμενες εξαγωγές, ενώ δεν προβλέπεται καμία ειδική εξαίρεση για τους δασμούς άνθρακα της ΕΕ. Αντίθετα για το τελευταίο θέμα προβλέπεται διαπραγμάτευση για τεχνική υποστήριξη και χρηματοδοτική βοήθεια με στόχο την μείωση των εκπομπών.

Τι ισχύει για τη γεωργία;

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι δασμοί της Ινδίας σε αγροτικά προϊόντα της ΕΕ μειώνονται ή καταργούνται. Προβλέπεται σημαντική μείωση δασμών σε κρασιά, οινοπνευματώδη, μπύρες, ελαιόλαδο, επεξεργασμένα τρόφιμα και φρούτα, ενώ εξαιρούνται βόειο κρέας, ρύζι, ζάχαρη, γαλακτοκομικά και πουλερικά. Ταυτόχρονα ισχύει ρήτρα ασφαλείας για περιορισμό εισαγωγών σε περίπτωση αναταραχών στην αγορά.

Τι προβλέπει για υπηρεσίες, βιωσιμότητα και ψηφιακό εμπόριο;

Η ΕΕ θα ανοίξει 144 υποτομείς υπηρεσιών στην Ινδία και η Ινδία 102 υποτομείς στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, ναυτιλιακών και τηλεπικοινωνιών. Στην συμφωνία υπάρχουν ρητές αναφορές σε δεσμευτικούς κανόνες για εργασιακά δικαιώματα, περιβάλλον, ισότητα των φύλων και κλιματική συνεργασία, αλλά και κανονισμοί σχετικά με το ψηφιακό εμπόριο για την υποστήριξη επιχειρήσεων, αλλά και την διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας.

Τι προβλέπεται για τους κανόνες που διέπουν την συμφωνία και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι κανόνες σχετικά με την προέλευση των προϊόντων εμποδίζουν την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες μέσω Ινδίας για να επωφεληθούν από τους δασμούς, ενώ οι διαφορές θα επιλύονται από ανεξάρτητα πάνελ με δεσμευτικές αποφάσεις. Τα προσχέδια θα δημοσιευθούν, θα ακολουθήσει νομικός έλεγχος, μετάφραση και έγκριση από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ινδία, πιθανώς εντός ενός έτους.