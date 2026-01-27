Σε εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, δημιουργώντας μια κοινή αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η οποία αντιστοιχεί στο 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η συμφωνία αυτή ονομάζεται από πολλούς -συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν- ως «η μητέρα όλων των συμφωνιών», λόγω του ιστορικού της χαρακτήρα και της σημασίας της για τα δύο μέρη.

Μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων που είχαν βαλτώσει, η συμφωνία επιτεύχθηκε εν μέσω προσπαθειών της ΕΕ και της Ινδίας να αντισταθμίσουν τους δασμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις μαζικές εξαγωγές από την Κίνα.

Συμφωνία- μαμούθ αξίας 180 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, εκτιμά ότι το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας ξεπερνά τα 180 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, στηρίζοντας πάνω από 800.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Ινδία κατά 100% έως το 2032, μειώνοντας ή καταργώντας πλήρως τους δασμούς. Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι δασμολογικές μειώσεις θα εξοικονομήσουν περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σε ευρωπαϊκά προϊόντα.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι αυτή είναι η πιο φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει ποτέ παραχωρήσει η Ινδία σε εμπορικό εταίρο, δίνοντας στις ευρωπαϊκές εταιρείες πλεονέκτημα στην είσοδο στη μεγαλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία του κόσμου. Η Ινδία, με πληθυσμό 1,45 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, θεωρείται στρατηγικός εμπορικός προορισμός για την ΕΕ.

Στόχος ο δραστικός περιορισμός των δασμών

Η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις δασμών για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, όπως κρασί, ελαιόλαδο και μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. Για παράδειγμα, οι ινδικοί δασμοί στο κρασί από την ΕΕ θα μειωθούν από 150% σε 75%, και μελλοντικά σε 20%, ενώ στην μπύρα από 150% στο 50%. Στο ελαιόλαδο, οι δασμοί θα μειωθούν από 45% σε 0% μέσα σε πέντε χρόνια, ενώ οι δασμοί για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, όπως το ψωμί και τα γλυκά, θα μειωθούν έως και 50%. Σημαντικό είναι ότι τα προϊόντα που σχετίζονται με το βοδινό κρέας, το κοτόπουλο, το ρύζι και η ζάχαρη εξαιρούνται από την απελευθέρωση, εξασφαλίζοντας προστασία για ευαίσθητους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Όλες οι εισαγωγές από την Ινδία θα συνεχίσουν να τηρούν τους αυστηρούς κανόνες υγείας και ασφάλειας τροφίμων της ΕΕ. Παράλληλα, διαπραγματεύεται ξεχωριστή συμφωνία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΓΕ), η οποία θα προστατεύει τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα από τις απομιμήσεις στην ινδική αγορά, ενισχύοντας τις εξαγωγές προϊόντων με ειδική γεωγραφική προέλευση.

Η Ινδία θα προσφέρει στην ΕΕ δασμολογικές μειώσεις που δεν έχει παραχωρήσει σε άλλους εμπορικούς της εταίρους. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές μηχανημάτων και ηλεκτρικού εξοπλισμού, που αγγίζουν τα 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ, θα δουν μείωση του δασμού από το 44% στο 0% σε βάθος 5-7 ετών. Επίσης, οι δασμοί για αεροσκάφη, που ανέρχονται στο 11%, θα μηδενιστούν, ενώ για τα προϊόντα ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού, οι οποίοι είναι σήμερα στο 27,5%, αναμένεται να πέσουν στο 0%.

Τα πλαστικά και τα χημικά προϊόντα, αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων και 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, θα έχουν μειώσεις στους δασμούς έως το 0% εντός 10 ετών.

Και ελληνικό ενδιαφέρον

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, περιλαμβάνονται επίσης προϊόντα που ενδιαφέρουν και την ελληνική αγορά, όπως οίνος, σκληρά οινοπνευματώδη, ελαιόλαδο και ακτινίδια. Η Ελλάδα, ως ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ακτινιδίων στον κόσμο, αναμένεται να ωφεληθεί σημαντικά από τις δασμολογικές μειώσεις. Στα ακτινίδια και τα αχλάδια, οι δασμοί θα μειωθούν από 33% σε 10%. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως ψωμιά, αρτοσκευάσματα, μπισκότα, ζυμαρικά και σοκολάτες, θα ωφεληθούν επίσης με μηδενικούς δασμούς, ενώ θα μειωθούν και οι δασμοί για τους χυμούς φρούτων και τις μη αλκοολούχες μπύρες.

Υπηρεσίες και πνευματική ιδιοκτησία στην συμφωνία

Η συμφωνία καλύπτει επίσης το πεδίο των υπηρεσιών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρέχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες προνομιακή πρόσβαση στις ινδικές αγορές υπηρεσιών, με έμφαση στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των θαλάσσιων μεταφορών. Παράλληλα, η συμφωνία εξασφαλίζει υψηλή προστασία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα εμπορικά μυστικά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δημοσιεύσει τα κείμενα της συμφωνίας για νομική εξέταση και μετάφραση στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πριν τα υποβάλει στο Συμβούλιο της ΕΕ. Μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, η συμφωνία θα υπογραφεί από τις δύο πλευρές και θα απαιτήσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ισχύ.

Με αυτή την ιστορική συμφωνία, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κερδίζουν ισχυρή θέση στην ινδική αγορά, ενώ η Ινδία αποκτά πρόσβαση στις τεχνολογίες και τα προϊόντα της ΕΕ, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών.