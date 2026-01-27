Τροχαίο δυστύχημα σοκ με 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και 3 βαρύτατα τραυματίες έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ταξίδευαν με ένα βαν με προορισμό τη Λιόν, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ποδοσφαιρική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την γαλλική ομάδα την Πέμπτη. Το βίντεο ντοκουμέντο κόβει την ανάσα. Το μαύρο βαν, που μεταφέρει δέκα φιλάθλους του ΠΑΟΚ, συγκρούεται σχεδόν μετωπικά με νταλίκα και διαλύεται πάνω στο οδόστρωμα.Είναι ένα λεπτό πριν τη μία το μεσημέρι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους, αλλά και επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Πώς έγινε η σύγκρουση

Ο οδηγός του βαν επιχειρεί προσπέραση, δείχνει ότι επιστρέφει στη λωρίδα του, αλλά σχεδόν αμέσως βγαίνει ξανά στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση που ακολουθεί με την νταλίκα είναι σοκαριστική. Το βαν σχεδόν θρυμματίζεται και έξι άνθρωποι βρίσκουν ακαριαίο θάνατο ενώ ένας ακόμη χάνει την μάχη κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο. «Οι τρεις τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λούγκοζ και συζητείται η διακομιδή τους στην Τιμισοάρα», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας της Ρουμανίας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών. Οι Αρχές της Ρουμανίας υποστηρίζουν ότι το βαν είχε συγκρουστεί νωρίτερα με το βυτιοφόρο, στην πρώτη προσπέραση που επιχείρησε. Ανάβει το δεξί φλας για να επιστρέψει στη λωρίδα του. Δεν ολοκληρώνει τη μετάβαση, ανάβει το αριστερό φλας και καταλήγει απευθείας πάνω στην νταλίκα. Από την εικόνα φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί ο οδηγός πως έρχεται όχημα από το αντίθετο ρεύμα, αν και όλα τα σενάρια διερευνώνται.

Θλίψη και συλλυπητήρια

Στο βαν βρίσκονταν, σύμφωνα με πληροφορίες, νεαροί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

«Εκφράζω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά μου στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Με κοινή την ευχή οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους», δήλωσε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Αυτά τα παιδιά, τα παιδιά του ΠΑΟΚ, είναι δικά μας παιδιά, είναι μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Kι εμείς κάνουμε τα πάντα για την οικογένειά μας και δεν αφήνουμε κανέναν μόνο», είπε ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης.

«Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις τραγικές στιγμές. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του αυτοκινηστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», έγραψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.