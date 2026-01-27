Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με αποτέλεσμα πέντε εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, δύο ακόμα άτομα συνελήφθησαν, ο υπεύθυνος βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία απο αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα άρχισαν οι καταθέσεις για το εργατικό δυστύχημα που βύθισε στο πένθος την κοινωνία των Τρικάλων, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει το σύστημα πυρασφάλειας του κτιρίου.