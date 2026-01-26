Εξέλιξης συνέχεια για την αναβαθμισμένη 911 GT3 RS η οποία εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό να δοκιμάζεται στα αφιλόξενα, χιονισμένα αρκτικό τοπίο του σκανδιναβικού βορρά.

Οι πιο εξοικειωμένοι με τον βίο, την πολιτεία και τις άπειρες εκδόσεις της 911 GT3 RS θα εντοπίσουν μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση στις εισαγωγές αέρα του καπό και στο ίδιο το καπό. Σε ό,τι αφορά τα ήδη γνωστά στοιχεία της τρέχουσας, ανανεωμένης εκδοχής της 911 με την κωδική ονομασία 992.2, είναι ήδη ορατή η οριζόντια λωρίδα LED στο πίσω τμήμα.Πάνω από αυτή διακρίνεται η ανασχεδιασμένη ρυθμιζόμενη πτέρυγα με το σύστημα DRS η οποία αποτελείται από τρία οριζόντια στοιχεία αντί δύο στην μέχρι σήμερα γνωστή εκδοχή του μοντέλου.

Χαμηλότερα, είναι σαφές ότι ο αεροδυναμικός διαχύτης υιοθετεί μια ακόμα πιο επιθετική σχεδίαση, αποκτώντας περισσότερα πτερύγια ενώ φιλοξενεί ακόμα μεγαλύτερες απολήξεις για την εξάτμιση αλλά και δύο νέους ακροβολισμένους αεραγωγούς η χρησιμότητα των οποίων μένει να αποδειχθεί.

Σε επίπεδο κινητήρα, αν και προς το παρόν η επιλογή της γερμανικής φίρμας δεν έχει αποσαφηνιστεί, έχει φροντίσει να δηλώσει σε κάθε τόνο ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ατμοσφαιρικό επίπεδο των 4,0 λίτρων όσο περισσότερο είναι εφικτό και της επιτρέπουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Με δεδομένες τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την 911, δυνητικά η GT3 RS έχει την επιλογή μεταξύ υπερτροφοδοτησης ή υβριδικής υποβοήθησης. Ωστόσο, το κοινό της έκδοσης είναι εξοικειωμένο και ιδιαίτερα φανατικό με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες και δεν αποκλείεται να δούμε μια νέα εκδοχή του επίπεδου εξακύλινδρου, χωρίς τίποτα από τα δύο.

Εξάλλου, η απλή 911 GT3 αποδίδει 510 ίππους με όριο στροφών τις 9.000 σ.α.λ. χωρίς την συνδρομή turbo ή υβριδικού συστήματος και το επικρατέστερο σενάριο είναι να πράξει το ίδιο ακριβώς και η RS.

Φωτογραφίες: Automedia