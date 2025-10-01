Η γερμανική φίρμα συμπληρώνει ένα ακόμα κομμάτι από το πληθωρικό παζλ που θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne.

Αυτή την φορά πρόκειται προφανώς για το εσωτερικό της το οποίο δείχνει να ακολουθεί την ίδια λογική εντυπωσιασμού με τις υπόλοιπες, υπεσχημένες προδιαγραφές της.

Τον πρώτο λόγο εκεί έχουν φυσικά οι οθόνες σε τυπική για την θέση του μοντέλου αφθονία καθώς καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας του ταμπλό. Ξεκινώντας από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, πρόκειται για μια κοίλη οθόνη 14,5 ιντσών με περιοχές αφής στα άκρα της και απ΄όπου ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει παραμέτρους που αφορούν το πλαίσιο, την ανάρτηση, τον φωτισμό και τις κάμερες.

Στο κέντρο της κονσόλας παίρνει θέση μια νέα οθόνη OLED 14,9 ιντσών, ονόματι Flow Display επίσης σε κοίλη αλλά κάθετη διαμόρφωση. Η λογική αυτής της διαμόρφωσης είναι π.χ. αν ο οδηγός έχει ανοιχτό το σύστημα πλοήγησης, το κύριο μέρος της να καταλαμβάνεται από τους σχετικούς χάρτες ενώ στο κατώτερο τμήμα της να παραμένουν τα χειριστήρια αφής (Tiles) που θα επιλέξει ο οδηγός και μπορούν να αντιστοιχούν σε συντομεύσεις για άλλες λειτουργίες όπως π.χ. o έλεγχος του τηλέφωνου του, μέσα ψυχαγωγίας κ.τ.λ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι τα tiles είναι πλήρως παραμετροποιήσιμα με τον οδηγό να επιλέγει τι θα εμφανίζεται εκεί.

Παρά την πληθώρα οθονών, η Porsche έχει διατηρήσει ορισμένους φυσικούς διακόπτες όπως τα χειριστήρια για τον κλιματισμό και την ένταση του ήχου στη βάση των υπό γωνία οθονών για τη διευκόλυνση των χρηστών και όπως επιβάλλει το feedback των οδηγών που δεν επιθυμεί χειριστήρια αφής για τις παραπάνω βασικές λειτουργίες. Χαμηλότερα από όλα αυτά η Porsche έχει τοποθετήσει μια εργονομική βάση προκειμένου ο οδηγός εν είδει υποκάρπιου, όπου ο οδηγός ακουμπώντας μπορεί να χειριστεί ευκολότερα όλα τα παραπάνω. Κάτω από αυτήν παρεπιδημεί μια επιφάνεια για ασύρματη φόρτιση κινητών τηλεφώνων καθώς και ο αποθηκευτικός χώρος.

Την εικόνα συμπληρώνει μια ακόμα οθόνη μπροστά από τον συνοδηγό καθώς και ένα Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας. Στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της συνυπολογίστε και την παρουσία ενός AI ψηφιακού βοηθού ελεγχόμενου μέσω φωνητικών εντολών όπως επιβάλλει η εξέλιξη της τεχνολογίας.

Εκτός από τα παραπάνω, η Porsche έχει εφοδιάσει το εσωτερικό της Cayenne με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα και στις δύο σειρές, σύστημα κλιματισμού για αυτά αλλά και για το υποβραχιόνιο. Από τα στοιχεία δεν λείπει φυσικά ο ατμοσφαιρικός φωτισμός ο οποίος μπορεί να αναπαραγάγει τις αποχρώσεις των γραφικών της κεντρικής οθόνης δημιουργώντας μια αρμονική ατμόσφαιρα ενώ στα εξοπλιστικά χαρακτηριστικά της Cayenne συγκαταλέγεται και μια πανοραμική ηλεκτροχρωματική οροφή.

Περισσότερα θα μάθουμε σύντομα καθώς η Porsche έχει κλειδώσει την πρεμιέρα του μοντέλου για τον Νοέμβριο με την προοπτική να διατεθεί σε παραδοσιακή SUV όσο και σε Coupe έκδοση από τις αρχές του 2026. Σημειώστε ότι ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά είναι ότι η ηλεκτρική Cayenne θα διαθέτει από σύστημα επαγωγικής φόρτισης 11 kW, μπαταρίες άνω των 100 kWh και ενεργή αερανάρτηση έως σύστημα τετραδιεύθυνσης και έκδοση με ισχύ που θα φλερτάρει με τους 1.000 ίππους.