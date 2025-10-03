Τα δημιουργήματα της Porsche, ανεξαρτήτως εποχής και προσανατολισμού αποτελούν μάλλον την πιο δημοφιλή κατηγορία restomod. Κάπως έτσι ή ακριβώς έτσι, η ολλανδική Aerfal Automotive αποφάσισε να αναβιώσει μια από τις πλέον σπάνιες εκφράσεις της 904 Carrera GTS της δεκαετίας του 1960.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το ιστορικό προϊοντικό portfolio της γερμανικής φίρμας, η 904 Carrera GTS κατασκευάστηκε διαδεχόμενη την 718 και επιδιώκοντας αγωνιστικές δάφνες στο group 3 GT τη δεκαετία του 1960. Να σημειωθεί ότι διέθετε αμάξωμα κατασκευασμένο από fibergrlass και έτυχε μιας ευρείας γκάμας κινητήρων καθώς δεν διατίθετο αποκλειστικά για χρήση σε πίστα ούσα νόμιμη και για τον δρόμο.

Εκτός από τον επίπεδο τετρακύλινδρο που εφοδίαζε τις πρώτες εκδόσεις της, η Porsche ενσωμάτωσε στη συνέχεια τον επίπεδο εξακύλινδρο της τότε 911 ενώ ορισμένα αντίτυπα επωφελήθηκαν ακόμα και από επίπεδο οκτακύλινδρο κινητήρα, αποτέλεσμα της εμπλοκής της γερμανικής φίρμας στο «πανηγύρι» της F1 την εποχή εκείνη.

Αυτή ακριβώς την έκδοση επιθυμεί να αναβιώσει η ολλανδική Aerfal, αξιοποιώντας ως βάση την κεντρομήχανη 914 και επιδιώκοντας να την εφοδιάσει με μια δική της ερμηνεία του οκτακύλινδρου κινητήρα.

Προς το παρόν η εταιρεία δεν δίνει στη δημοσιότητα πολλές πληροφορίες σημειώνοντας μόνο ότι θα πρόκειται για ένα οκτακύλινδρο μοτέρ με ισχύ πέριξ των 400 ίππων ο οποίος «δεν θα εστιάζει στους αριθμούς αλλά θα στην εμπειρία και στον χαρακτήρα που θα προσφέρει». Για την ιστορία στην αρχική του μορφή ο κινητήρας ήταν τοποθετημένος στο κέντρο και αερόψυκτος κάτι που αναμένεται να συμβεί και στην αναβίωσή του, ωστόσο απέδιδε μόλις 240 ίππους όπως επέβαλαν τα τεχνολογικά μέτρα της εποχής.

Οι πρώτες εικόνες του restomod δείχνουν πάντως ιδιαιτέρως πειστικές αν και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι εφόσον ως αφετηρία θα αξιοποιηθεί η 914, η «νέα» 904 θα είναι κατά τι μεγαλύτερη από την αρχέτυπη εκδοχή της. Για όλους τους προφανείς λόγους, το μοντέλο θα διαθέτει ένα ισχυρότερο σύστημα πέδησης αλλά και μεγαλύτερους τροχούς εν προκειμένω με ελαστικά Michelin Cup 2.

Στα απολύτως σύγχρονα στοιχεία συγκαταλέγονται τα φώτα τεχνολογίας LED μπροστά και πίσω ενώ τόσο χάρη στο μεγαλύτερο μέγεθος όσο και την σύγχρονη τεχνολογία το εσωτερικό αναμένεται να προσφέρει λίγη παραπάνω άνεση –όχι πάντως από αυτή που έχουμε συνηθίσει στις σύγχρονες κατασκευές και όπως αφήνει να εννοηθεί η παρουσία του γνώριμου χειροκίνητου μηχανισμού για το κατέβασμα/ανέβασμα των παραθύρων. Την εικόνα του εσωτερικού συμπληρώνει ένα σετ σύγχρονων αλλά απολύτως ρετρό επενδύσεων καθισμάτων.Επίσης να σημειωθεί ότι την εξέλιξη της ανάρτησης θα αναλάβει ο κατασκευαστής Tuthill ο οποίος έχει μακρά ειδίκευση στην ανακατασκευή κλασικών και μη Porsche.

Αυτό που δεν έχει ανακοινώσει η ολλανδική φίρμα είναι το τίμημα που θα αξιώσει για κάθε αντίτυπο της αναβιωμένης Carrera GTS ωστόσο δεδομένα αυτό θα κινηθεί στο μισό εκατομμύριο ευρώ.