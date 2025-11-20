Για εκείνους που δεν το γνωρίζουν η Cayenne υπήρξε το πρώτο SUV δια χειρός Porsche, σηματοδοτώντας πριν 22 χρόνια μια θεαματική στροφή στις συνήθειες του γερμανού κατασκευαστή. Πλέον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποκτήσει και την πρώτη αμιγώς ηλεκτρική παραλλαγή της, αυξάνοντας τον αριθμό ηλεκτρικών προτάσεων της Porsche μετά την Macan και την Taycan.

Όπως έχει καταστεί σαφές σε κάθε τόνο από την Porsche η έλευση της Cayenne Electric όπως ονομάζεται δεν θα αποτελέσει το τέλος του SUV με θερμικούς κινητήρες το οποίο προσφάτως ανανεώθηκε και συνεχίζει την πορεία του. Εξάλλου, τα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης και η απήχηση για τα EV έχουν ωθήσει την Porsche να αναθεωρήσει την ηλεκτρική στρατηγική της, συνεχίζοντας την εξέλιξη κινητήρων εσωτερικής καύσης μέχρι νεωτέρας ακόμα και για μοντέλα όπως οι Cayman/Boxster που πριν λίγο καιρό θα υπήρχαν μόνο ως ηλεκτρικά αλλά και το επόμενο μεγαλύτερο της Cayenne SUV που επίσης όταν λανσαριστεί θα περιλαμβάνει στο λεξιλόγιό του κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Έτσι, όπως δήλωσε το στέλεχος της Porsche, Matthias Becker για την Cayenne «θα εξακολουθήσουμε να εξελίσσουμε την Cayenne με αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδική τεχνολογία για τουλάχιστον ακόμα μια δεκαετία».

Παρ΄όλα αυτά η Cayenne Electric αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σημαντικό μοντέλο για τους Γερμανούς σε κάθε επίπεδο. Εφαλτήριο για την ηλεκτρική Cayenne αποτελεί μια παραλλαγή της Premium Platform Electric η οποία έχει αξιοποιηθεί και στη Macan. Την προκειμένη περίπτωση ωστόσο φιλοξενεί μια μπαταρία 113 kWh. Αυτή εγγυάται αυτονομία έως και 642 χλμ. για τη «βασική» έκδοση και 623 χλμ. για την Turbo.

Η ισχύς φόρτισης διαμορφώνεται σε 400 kW κάτι που σημαίνει ότι για την αναπλήρωση της ενέργειας έως το 80% απαιτεί 16 λεπτά ή χρειάζονται 10 λεπτά παραμονής σε ταχυφορτιστή DC για την ενέργεια που απαιτείται για διαδρομές 325 χλμ. Να σημειωθεί ότι η Cayenne μπορεί να υποστηρίξει και επαγωγική φόρτιση καθώς η Porsche δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης υλικοτεχνικού εξοπλισμού μέσω οποιουδήποτε Porsche Center προκειμένου να προσφέρει τη συγκεκριμένη δυνατότητα. Αυτή έγκειται στην στάθμευση της Cayenne πάνω από μια επιφάνεια φόρτισης με διάσταση 117 εκ. x 78 εκ. και βάρους 50 κιλών η οποία επιτρέπει την φόρτιση με ισχύ έως 11 kW.

Η Porsche δεν έχει φυσικά αμελήσει την παράμετρο των επιδόσεων καθώς οι δύο εκδόσεις που αποκάλυψε επωφελούνται από δύο ηλεκτρικά μοτέρ και τετρακίνηση. Η βασική έκδοση αποδίδει έως 442 ίππους και 835 Nm ροπής (408 χωρίς την ενεργοποίηση του Launch Control) ενώ η κορυφαία Turbo 1.156 ίππους και 1.500 Nm ροπής με την ενεργοποίηση του Launch Control και τη λειτουργία «Push-to-Pass» η οποία αποτελεί το overboost και εξασφαλίζει 176 επιπλέον ίππους για χρόνο δέκα δευτερολέπτων. Υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς τις δύο παραπάνω λειτουργίες ενεργοποιημένες η Turbo αποδίδει την κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη ισχύ των 857 ίππων.

Σε ό,τι αφορά τα μεγέθη επιδόσεων η βασική έκδοση επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα και έχει μέγιστη ταχύτητα 230 χλμ./ώρα ενώ η Turbo ολοκληρώνει το ίδιο sprint σε 2,5 δευτερόλεπτα εμφανίζοντας μέγιστη ταχύτητα 260 χλμ./ώρα. Σημειωτέον, χρόνο 2,5 δευτερολέπτων απαιτεί και η κατά πολύ ελαφρύτερη 911 Turbo S για να ολοκληρώσει το «0-100».

Επίσης η Cayenne Electric μπορεί να ρυμουλκήσει βάρος έως 3,5 τόνους μέγεθος που αποτελεί ρεκόρ για τα ηλεκτροκίνητα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Αυτονόητα η Porsche έχει εφοδιάσει την ηλεκτρική Cayenne με όλα τα συνήθη τεχνολογικά «καλούδια» που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της φίρμας και τους εξασφαλίζουν το οδηγικό προφίλ που επιδιώκει η μάρκα και είναι συνυφασμένο με το όνομά της. Σε αυτά περιλαμβάνονται το ενεργό σύστημα ρύθμισης της ανάρτησης Porsche Active Suspension Management (PASM) σε συνδυασμό με το σύστημα ενεργής αντιστάθμισης των κλίσεων του αμαξώματος, σύστημα τετραδιεύθυνσης που ανήκει στο βασικό εξοπλισμό και των δύο εκδόσεων και σύστημα διαχείρισης ροπής με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα για την έκδοση Turbo.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, η Porsche απέφυγε τις εξάρσεις, εναρμονίζοντας την Cayenne με τα άλλα δύο ηλεκτρικά της μοντέλα. Έτσι το ηλεκτρικό SUV διαθέτει ανάλογα φωτιστικά σώματα με την χαρακτηριστική τετραπλή διάταξη, ενεργή κατώτερη γρίλια με ορατά πτερύγια στο μοτίβο της 911, ενώ η κεντρική γρίλια απουσιάζει. Την εικόνα συμπληρώνει η οριζόντια λωρίδα LED στο πίσω τμήμα που «διακόπτεται» από τη λέξη Porsche. Στις λεπτομέρειες ξεχωρίζουν οι πόρτες χωρίς πλαίσιο, η διχρωμία του αμαξώματος, οι αεροδυναμικοί τροχοί 20 έως 22 ιντσών, τα επιπλέον αεροδυναμικά στοιχεία που μειώνουν το σχετικό συντελεστή σε 0.25, δηλαδή κατά 0.1 συγκριτικά με τις εκδόσεις βενζίνης.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Cayenne Electric είναι και μεγαλύτερη σε μέγεθος σε σχέση με την έκδοση βενζίνης έχοντας μήκος 4,985 μ. (+5,5 εκ) ενώ το πλάτος της εκτείνεται σε 1,98 μ. και το ύψος της διαμορφώνεται σε 1,674 μ. (-1,5 εκ. σε σχέση με την θερμική έκδοση). Οι νέες της διαστάσεις σημαίνουν και ένα κατά 13,0 εκατοστά αυξημένο μεταξόνιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παρεχόμενη άνεση. Βελτιωμένη εξίσου είναι και η πρακτικότερα καθώς το πορτ μπαγκάζ ξεκινά από τα 781 λίτρα και φτάνει έως τα 1.588 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ενώ συνυπολογίστε και συν 90 λίτρα του frunk, του κενού χώρου κάτω από το μπροστινό καπό.

Στα ενδότερα, επικρατούν οι οθόνες με κυρίαρχη την κεντρική OLED, Flow Display η οποία υιοθετεί ένα σχήμα υπό γωνία καταλαμβάνοντας και ένα μέρος της κεντρικής κονσόλας για ευκολότερο χειρισμό και προσβασιμότητα, συνδυαστικά και με το εργονομικό υποκάρπιο.

Δεξιά της βρίσκεται μια προαιρετική οθόνη 14,9 ιντσών για την ενημέρωση και ψυχαγωγία του οδηγού ενώ την εικόνα συμπληρώνει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 14,5 ιντσών, φιλοξενούμενος επίσης σε κοίλη οθόνη ο οποίος περιλαμβάνει περιμετρικά και οθόνες αφής μέσω των οποίων είναι διαχειρίσιμα στοιχεία για τις ρυθμίσεις του πλαισίου, τα φώτα και τις κάμερες περιμετρικής θέασης. Παρά την υπεροπλία σε οθόνες η Porsche έχει διατηρήσει ορισμένους φυσικούς διακόπτες όπως π.χ. για τη ρύθμιση του κλιματισμού και τον έλεγχο της έντασης του ήχου.

Επίσης διατίθεται και head-up display επαυξημένης πραγματικότητας για το σύστημα πλοήγησης και για τις κρίσιμες ειδοποιήσεις και πληροφορίες το οποίο αυξάνει τη συνολική επιφάνεια που καλύπτεται από οθόνες στο εσωτερικό σε 87 ίντσες.