Η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής που ανήκουν στην Mercosur αναμένεται πιθανότατα να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση από τον Μάρτιο, παρά την προσφυγή από το Ευρωκοινοβούλιο στο ανώτατο δικαστήριο της Ένωσηςδήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράκαμψης της προσφυγής

Το πλήγμα που κατάφεραν οι ευρωβουλευτές στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, παραπέμποντάς την στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιοσύνης, ενδεχομένως να καταφέρει να καθυστερήσει την πλήρη εφαρμογή της τουλάχιστον κατά δύο χρόνια.

«Η συμφωνία ΕΕ- Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις επικυρωθεί από την πρώτη χώρα της Mercosur, και αυτό πιθανότατα θα το πράξει η Παραγουάη τον Μάρτιο», δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters.

Το παρασκήνιο σε ευρωπαϊκό επίεδο

Η ΕΕ υπέγραψε το Σάββατο την μεγαλύτερη εμπορική της συμφωνία με τα μέλη του Mercosur, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, και η καθυστέρηση αυτή είχε προκαλέσει ενόχληση σε πολλές επιχειρήσεις της Γερμανίας, καθώς και σε έναν από τους κύριους υποστηρικτές της, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας τονίζουν ότι είναι σημαντική για την αντιστάθμιση των ζημιών που προκαλούν οι αμερικανικοί δασμοί και για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Οι επικριτές, με επικεφαλής τη Γαλλία, υποστηρίζουν ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φτηνού βοδινού, ζάχαρης και πουλερικών, πλήττοντας τους εγχώριους αγρότες. Για τον λόγο αυτό εδώ και μήνες, ο αγροτικός κόσμος της Γαλλίας πραγματοποιούν μαζικές κινητοποιήσεις διαδηλώσεις στις γαλλικές πόλεις, με εκατοντάδες τρακτέρ να αποκλείουν δρόμους στο Παρίσι και να περικυκλώνουν μνημεία όπως ο Πύργος του Άιφελ.

Σφοδρές αντιδράσεις στην Γαλλία απέναντι στο ενδεχόμενο παράκαμψης

Ο επικεφαλής του γαλλικού συνδέσμου παραγωγών ζαχαρότευτλων CGB απέρριψε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας. «Αυτό θα ήταν καταπάτηση της δημοκρατίας. Είναι απαράδεκτο!» δήλωσε ο Φρανκ Σάντερ.

Η εφαρμογή της συμφωνίας σε προσωρινή βάση εν αναμονή της δικαστικής απόφασης και της έγκρισης από το κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποδειχθεί πολιτικά δύσκολη λόγω πιθανής αντίδρασης, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διατηρούσε το δικαίωμα να την ακυρώσει αργότερα.

«Αν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και η ΕΕ προχωρούσαν σε προσωρινή εφαρμογή, δεδομένης της ψηφοφορίας που έγινε στο Στρασβούργο, αυτό θα αποτελούσε μια μορφή παραβίασης της δημοκρατίας», δήλωσε η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν.

Ο Μερτς λέει ότι η Γερμανία δεν θα σταματήσει

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις και τους νομοθέτες της ΕΕ προτού αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν τις διατλαντικές σχέσεις, στο φόντο των κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την Γροιλανδία.

Όσον αφορά στο θέμα της Mercosur, ο Φρίντριχ Μερτς ανέφερε μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν προσθέσει πως: «Αλλά να είστε βέβαιοι: Δεν θα σταματήσουμε. Η συμφωνία με την Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική αν θέλουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη».