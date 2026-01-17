Η τελετή της υπογραφής της συμφωνίας με τη Mercosur στην πρωτεύουσα της Παραγουάης, σηματοδοτεί μια μεγάλη γεωπολιτική νίκη για την ΕΕ, σε μια εποχή αυξανόμενου προστατευτισμού και εμπορικών εντάσεων διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συμμετείχε επίσης στη διαδικασία.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά η Συμφωνία ΕΕ-Mercosur έρχεται την κατάλληλη στιγμή, όταν τη χρειαζόμαστε περισσότερο», δήλωσε ο Κόστα, ενώ η φον ντερ Λάιεν τόνισε: «Σήμερα γράφουμε ιστορία. Η συμφωνία δεν είναι μόνο εμπορική· είναι και γεωπολιτική δέσμευση, στηριγμένη σε κοινές αξίες και εμπιστοσύνη».

Οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές

Η συμφωνία δημιουργεί μια αγορά περίπου 700 εκατομμυρίων καταναλωτών, καταργώντας πάνω από το 90% των δασμών στα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες, μεταξύ των δύο περιοχών. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις χώρες του Mercosur αναμένεται να αυξηθούν έως 50 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές της Mercosur προς την Ευρώπη έως 9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κομισιόν.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Αυτό σημαίνει πραγματική ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Πάνω από 60.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι μισές εκ των οποίων είναι μικρομεσαίες, θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, εξοικονομώντας συνολικά έως 4 δισ. ευρώ ετησίως.

Προστασία των ευαίσθητων αγροτικών τομέων

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η συμφωνία περιλαμβάνει δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων και των εισοδημάτων των αγροτών, ενώ διασφαλίζει 350 γεωγραφικές ενδείξεις προϊόντων. Παράλληλα, ορισμένα αγροτικά προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας, υπόκεινται σε αυστηρές ποσοστώσεις, για να καθησυχαστούν οι ευρωπαϊκοί αγροτικοί φορείς.

Η Ιταλία, χώρα με ισχυρή αγροτική παραγωγή, επικύρωσε πρόσφατα τη συμφωνία, ενώ η Γαλλία παραμένει επιφυλακτική, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανησυχεί για πολιτικές αντιδράσεις των αγροτών στις επερχόμενες εκλογές.

Βιωσιμότητα και γεωπολιτική δέσμευση

Η συμφωνία περιλαμβάνει νομικές δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, προωθώντας κοινές αξίες και πολιτικό διάλογο σε θέματα ισότητας, ειρήνης και ασφάλειας. Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Η συμφωνία είναι καλή για την Ευρώπη και για κάθε κράτος μέλος, καθώς προωθεί τη συνεργασία και τον ανταγωνισμό επί ίσοις όροις».

Τα επόμενα βήματα για την πλήρη εφαρμογή

Η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η Προσωρινή Συμφωνία Εμπορίου θα τεθεί άμεσα προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επικύρωσης, η Προσωρινή Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ, μέχρι να επικυρωθεί πλήρως η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης.