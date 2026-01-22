«Βομβαρδισμένο» τοπίο θυμίζει η οδός Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα, που χθες χτυπήθηκε σφοδρά από την κακοκαιρία. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα, κάδους, πέτρες και άλλα αντικείμενα, δημιουργώντας «βουνά» από φερτά υλικά και προκαλώντας εκτεταμένες φθορές και δημιουργώντας πρωτοφανείς εικόνες.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις εικόνες χάους που αντίκρυσαν με το πρώτο φως της μέρας. «Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου, τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί.Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε. Τώρα το πρωί σήμερα προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» λέει ο κ. Δημήτρης Μιχαλής.

Όπως εξηγεί, τις πρώτες ώρες έδιναν μόνοι τους τη μάχη οι κάτοικοι. «Από το μεσημέρι, από το απόγευμα στις 7 η ώρα που ξεκίνησε, μέχρι τις 11:30 το βράδυ δεν είχε φανεί κανένας.11:30 ώρα βγήκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου, αλλά βέβαια να πω ότι δούλεψαν όλο το βράδυ.Και μέχρι σήμερα το πρωί και προσπαθούν να τ’ ανοίξουνε. Αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, ακόμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε» τονίζει.

Εικόνες από τις ζημιές στην Άνω Γλυφάδα