Η Άνω Γλυφάδα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν παρέσυραν τα πάντα και έθαψαν δεκάδες αυτοκίνητα κάτω από μπάζα.

«Τα δύσκολα έχουν περάσει για την Αττική και τις υπόλοιπες περιοχές. Αρκετά δύσκολα είναι τα πράγματα στο ανατολικό Αιγαίο» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας.

Ο καθηγητής εξήγησε γιατί οι καταστροφές ήταν τόσο εκτεταμένες στην Άνω Γλυφάδα.

«Είναι επόμενο. Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα» είπε χαρακτηριστικά.

«Έτσι εκτός από το νερό που πέφτει -έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής- είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία» ανέφερε.

«Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε» ανέφερε.