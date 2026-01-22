Η Άνω Γλυφάδα είναι από τις περιοχές που επλήγη περισσότερο από τη χθεσινή κακοκαιρία και οι εικόνες δείχνουν τη διάσταση της καταστροφής.

Υπενθυμίζουμε ότι στην Άνω Γλυφάδα έχασε τη ζωή της μία 56χρονη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν όχημα, που είχε χάσει τον έλεγχο λόγω του χειμάρρου, έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε.

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, κάτοικος της περιοχής, με ανάρτησή του στο Facebook, επισημαίνει ότι «για 40 χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο». Χθες (21/1) έπεσαν στην περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες, «πάνω από 175 χιλιοστά βροχής, σχεδόν το μισό ετήσιο ύψος βροχής της περιοχής».

Δραματική διάσωση γυναίκας

Άλλη μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα κινδύνευσε, λίγα μέτρα από το σημείο που έχασε τη ζωή της η 56χρονη.

Βίντεο που μετέδωσε το Forecast Weather Greece δείχνει τη γυναίκα να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά και δύο άτομα να την προσεγγίζουν, να την τραβούν από τα χέρια και να την απομακρύνουν.

Η περισσότερη βροχή έπεσε στου Παπάγου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 χθες καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας με 126.4mm όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη 1.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής, όπως ευδιάκριτα αποτυπώνεται στον Χάρτη 2.

