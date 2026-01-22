Η Γιώτα Πεπαρίδη, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι η Mercosur και τι ακριβώς περιλαμβάνει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιδράσεις Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών και οι επιπτώσεις στην τσέπη και το πιάτο μας.

Στο podcast με τίτλο «Τα κενά στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur που την οδήγησαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:32 Τι είναι η Mercosur και γιατί πέρασαν 25 χρόνια για να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2:03 Οι επιδιώξεις των δύο πλευρών και οι αντιδράσεις.

2:37 Τα παράπονα των Ελλήνων εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

4:46 Οι απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στάση της κάθε χώρας-μέλους.

6:03 Πώς αντιμετωπίζει το θέμα η ελληνική κυβέρνηση.

7:44 Η θετική διάσταση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur

