Στο έλεος του καιρού βρίσκεται μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας, με τους θυελλώδεις ανέμους, τις καταρρακτώδεις βροχές και την πυκνή χιονόπτωση, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, να έχουν παραλύσει τη χώρα.

Την πορεία της νέας κακοκαιρίας παρακολουθεί σε βάθος χρόνου η εφαρμογή Windy, με την πλατφόρμα να παρέχει λεπτομερείς και διαδραστικές καιρικές προβλέψεις, δίνοντας έμφαση στην κίνηση του αέρα, αλλά καλύπτοντας και άλλες παραμέτρους όπως θερμοκρασία, βροχή, πίεση και υγρασία, με τη χρήση δεδομένων από διάφορα μετεωρολογικά μοντέλα.