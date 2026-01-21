Μικρή άνοδο της Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει κατά μισή ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Δεκέμβριο και φτάνει στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Αντίθετα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν απώλειες. Το ΠαΣοΚ υποχωρεί κατά μισή μονάδα και διαμορφώνεται στο 13% στην εκτίμηση ψήφου. H διαφορά ΝΔ με ΠαΣοΚ τοποθετείται στις 16,5 μονάδες.

Η Πλεύση Ελευθερίας χάνει μία μονάδα, παραμένει ωστόσο στην τρίτη θέση, ενώ μισή ποσοστιαία μονάδα ως απώλεια εμφανίζουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και το ΚΚΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση, χάνοντας μία ολόκληρη μονάδα. Σταθερό στο 2,5% παραμένει το ΜεΡΑ25, ενώ στο 2% κινούνται Νίκη, Νέα Αριστερά και το κόμμα Κασσελάκη.

Το κόμμα Καρυστιανού και το κόμμα Τσίπρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος της κατηγορίας «άλλο κόμμα», η οποία φτάνει στο 10,5% από 9,7% τον Δεκέμβριο. Το εύρημα αυτό συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση περί ίδρυσης νέων κομμάτων, κυρίως από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Από όσους δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν «άλλο κόμμα», το 54% αντιμετωπίζει θετικά ένα κόμμα Καρυστιανού και το 11% ένα κόμμα Τσίπρα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο σύνολο του δείγματος, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού προσελκύει θετική ή ενδιαφέρουσα στάση από το 31%.

Το αντίστοιχο άθροισμα για ένα κόμμα Τσίπρα ανέρχεται στο 19%, από 21% στην προηγούμενη μέτρηση. Σημαντική πτώση καταγράφεται στο σενάριο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με το ενδιαφέρον να περιορίζεται στο 10% από 14% τον Δεκέμβριο.