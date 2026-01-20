Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί σήμερα για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Το ταξίδι του προέδρου των ΗΠΑ γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η αυτοπεποίθησή του για την αναδιάρθρωση του διεθνούς συστήματος βρίσκεται στο απόγειό της.

Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το Axios, η τρέχουσα προσέγγιση του Λευκού Οίκου υπερβαίνει τα όρια της εγχώριας επικαιρότητας. Παράλληλα, στοχεύει πλέον σε μια ριζική αναθεώρηση των παγκόσμιων ισορροπιών ισχύος.

Κεντρικό σημείο της ατζέντας του Τραμπ αποτελεί η διεκδίκηση της Γροιλανδίας. Η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαμηνύσει προς τη Δανία και επτά επιπλέον συμμάχους του ΝΑΤΟ πως, ελλείψει συμφωνίας για τη μεταβίβαση της νήσου έως την 1η Φεβρουαρίου, θα ενεργοποιηθούν εκτεταμένα δασμολογικά αντίποινα.

Η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει πως η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής είναι κρίσιμη για την «Παγκόσμια Ασφάλεια», αμφισβητώντας ευθέως την ικανότητα της Κοπεγχάγης να προστατεύσει το εν λόγω έδαφος.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» και η πρόκληση προς τον ΟΗΕ

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των εργασιών στο Νταβός, αναμένεται να ανακοινώσει τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του «Συμβουλίου Ειρήνης». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, ενώ ξεκίνησε με επίκεντρο τη Λωρίδα της Γάζας, εξελίσσεται σε έναν διεθνή οργανισμό με παγκόσμια εμβέλεια.

Η δομή του Συμβουλίου, η οποία προβλέπει δικαίωμα βέτο αποκλειστικά για τον αμερικανό πρόεδρο, εκλαμβάνεται από πολλούς συμμάχους ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός παράλληλου —και ανταγωνιστικού προς τον ΟΗΕ— Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η ρήξη με τον Μακρόν και o συνεργάσιμος Ρούτε

Την ίδια ώρα ο Τραμπ άνοιξε νέο μέτωπο με τον Μακρόν απειλώντας τη Γαλλία με δασμούς 200% στα κρασιά και τη σαμπάνια και λίγο αργότερα, δημοσίευσε μηνύματα του Γάλλου Προέδρου που εξέφραζαν σύγχυση για τη Γροιλανδία.

Αντίθετα, εμφάνισε τον Μαρκ Ρούτε ως πιο συνεργάσιμο, δημοσιεύοντας κείμενο όπου ο ΓΓ του ΝΑΤΟ πλέκει το εγκώμιο της ηγεσίας του Τραμπ. Καθώς οι εργασίες στο Νταβός ξεκινούν, η παγκόσμια κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα έναν Αμερικανό Πρόεδρο που δηλώνει πως «δεν υπάρχει γυρισμός» και πως η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι πλέον ζήτημα «εθνικής ασφάλειας».

Το «ναι μεν, αλλά» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ισχυρή απάντηση στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και την επιβολή επιπλέον εκβιαστικών δασμών κατά των ευρωπαϊκών χωρών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεωπολιτικά σοκ θα ωθήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση προς την οικοδόμηση μίας νέας ανεξάρτητης Ευρώπης. «Θα είμαστε σε θέση να κεφαλαιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία αν αναγνωρίσουμε ότι η αλλαγή αυτή είναι μόνιμη», είπε.

Ειδικά για την Γροιλανδία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα πακέτο για την υποστήριξη της ασφάλειας της Αρκτικής και προειδοποίησε ότι η επιβολή επιπλέον δασμών με τους οποίους απειλεί ο Τραμπ είναι λάθος.

«Θεωρούμε τον αμερικανικό λαό όχι μόνο σύμμαχό μας, αλλά επίσης φίλο μας. Το να παρασυρθούμε σε μία δίνη προς τα κάτω δεν θα ωφελούσε παρά τους αντιπάλους που και οι δύο μας είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε στο περιθώριο», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν και δεσμεύθηκε να συνεργασθεί με τις ΗΠΑ για την «βελτίωση της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Αυτό είναι ξεκάθαρα υπέρ τους κοινού μας συμφέροντος», είπε κάνοντας λόγο για μεγάλα ευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια που εκπονούνται για την Γροιλανδία.

Ολόκληρη η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Άγνωστο αν θα πάει ο Ζελένσκι στο Νταβός, ακύρωσε το ταξίδι του ο Γκουτέρες

Επιπρόσθετα παραμένει άγνωστο εάν θα ταξιδέψει τελικά στο Νταβός ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός ηγέτης έχει καθυστερήσει το ταξίδι του λόγω των επιθέσεων της Ρωσίας στο Κίεβο.

«Σίγουρα, σε αυτή την περίπτωση επέλεξα την Ουκρανία και όχι το οικονομικό φόρουμ. Ωστόσο, όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους απαντώντας σε ερωτήσεις σε μια συνομιλία μέσω WhatsApp με τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πηγές από την Ουκρανία ο Ζελένσκι θα ταξιδέψει στο Νταβός μόνο εάν συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ για να υπογράψει τη συμφωνία.

🚨🇺🇦Ukrainian President Zelensky is staying in Kyiv for now in the aftermath of the massive Russian strikes last night, & not going to Davos at the moment, per Ukrainian official. Zelensky might go to Davos if he has a bilateral meeting with Trump to sign “prosperity deal” https://t.co/woeWR2ZU4o — Barak Ravid (@BarakRavid) January 20, 2026

Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ επισημαίνουν ότι από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να συναντήσει τον Ζελένσκι, ωστόσο παραμένει άγνωστη η ατζέντα και ο χρόνος της συνάντησης.

Αντίθετα, δεδομένη είναι η απουσία του Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ακύρωσε το ταξίδι του λόγω ασθενείας. «Δυστυχώς, ο Γενικός Γραμματέας αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Η ομιλία του ήταν προγραμματισμένη για αύριο, αλλά είναι ασθενής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Ρολάντο Γκόμεζ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.