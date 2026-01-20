Ο κόσμος φαίνεται να οδεύει προς μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, στην οποία οι κανόνες και το διεθνές δίκαιο υποχωρούν, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός.

Όπως σημείωσε, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον όπου «το δίκαιο του ισχυρότερου» τείνει να υπερισχύει των θεσμών και των κανόνων, με την επανεμφάνιση «αυτοκρατορικών φιλοδοξιών» στη διεθνή σκηνή.

Οι αργοί ρυθμοί της Ευρώπης είναι «πλεονέκτημα»

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι, παρά τις χρονοβόρες διαδικασίες της, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερή, προβλέψιμη και προσηλωμένη στο κράτος δικαίου, χαρακτηριστικά που –όπως τόνισε– αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στη σημερινή ασταθή διεθνή συγκυρία. «Μπορεί να κινούμαστε αργά, όμως λειτουργούμε με κανόνες και συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως πρόσθεσε: «Προτιμούμε τον σεβασμό από τους τραμπούκους και το κράτος δικαίου από την βαρβαρότητα».

Ο Μακρόν επισήμανε ακόμη ότι οι απειλές προς συμμάχους με την επιβολή δασμών δεν έχουν λογική βάση, τονίζοντας πως η Ευρώπη επιλέγει τον σεβασμό και όχι τη λογική της επίδειξης ισχύος. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο η Ε.Ε. να αναγκαστεί να ενεργοποιήσει τον Μηχανισμό Αντιεξαναγκασμού (ACI) ακόμη και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη παράδοξη, αλλά πιθανή στο πλαίσιο της αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη υστερεί σε ιδιωτικές επενδύσεις και ότι θα ήταν αναγκαία η ενίσχυση των κινεζικών κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κλείνοντας, επανέλαβε τη δέσμευση της Γαλλίας και των ευρωπαϊκών θεσμών να εργαστούν εντατικά το 2026 με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής και ανθεκτικής Ευρώπης.