Νέες απειλές – απάντηση στις ευρωπαϊκές αντιδράσεις και τις σκέψεις για αντίποινα κατά των ΗΠΑ όσον αφορά στη Γροιλανδία, διατύπωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ από το Νταβός, υποστήριζοντας μεταξύ άλλων ότι πιθανά αντίποινα θα ήταν μια «πολύ απερίσκεπτη κίνηση», ενώ υπογράμμισε ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία πρέπει να λαμβάνονται «τοις μετρητοίς».

Μιλώντας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Μπέσεντ ξεκαθάρισε ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι πως «Πρώτα η Αμερική δεν σημαίνει Μόνη της η Αμερική» και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα εξηγήσει τι σημαίνει «αμερικανική ηγεσία στον κόσμο», δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη και την απορρύθμιση.

Ο Μπέσεντ απάντησε και σε διάφροα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ θέλει την Γροιλανδία γιατί δεν πήρε το Νόμπελ, χαρακτηρίζοντας τα μάλιστα «απίστευτες ανοησίες», σύμφωνα με τον ίδιο: «Ο πρόεδρος βλέπει τη Γροιλανδία ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αναθέσουμε την ασφάλεια του ημισφαιρίου μας σε κανέναν άλλον».