Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και τα μαζικά εκτελεστικά διατάγματα, έως τους δασμούς, τον εμπορικό πόλεμο, τις θεσμικές εκκαθαρίσεις – παρεκκλίσεις και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο πρώτος χρόνος της δεύτερης θητείας Τραμπ σημαδεύτηκε από σειρά αποφάσεων που ανακοινώνονταν με καταιγιστικό ρυθμό και αναδιαμόρφωσαν το αμερικανικό κράτος, την οικονομία και τον ρόλο των ΗΠΑ στον κόσμο.

Ακολουθεί ένα αναλυτικό χρονολόγιο των κομβικών στιγμών που καθόρισαν αυτή τη θυελλώδη χρονιά:

20 Ιανουαρίου 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ και από την πρώτη ημέρα ξεκινάει μια επιθετική προσπάθεια παγίωσης της πολιτικής του. Με την υπογραφή 26 εκτελεστικών διαταγμάτων, επαναφέρει το Schedule F, αποδυναμώνοντας δραστικά τη μονιμότητα σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, μετονομάζει συμβολικά τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» και ειδοποιεί επίσημα τον ΟΗΕ για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ και τη Συμφωνία των Παρισίων, σηματοδοτώντας ρήξη με το πολυμερές σύστημα.

21 Ιανουαρίου 2025

Συστήνει τo Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ και τον Βίβεκ Ραμασουάμι, ως υπερυπουργείο αναδιάρθρωσης του κράτους. Η κίνηση ερμηνεύεται ως θεσμική «κερκόπορτα» για βαθιές περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας στο εκτελεστικό κέντρο.

24 Ιανουαρίου 2025

Με μία κίνηση, ο Τραμπ απολύει 17 ανεξάρτητους γενικούς επιθεωρητές ομοσπονδιακών υπηρεσιών, αποδυναμώνοντας τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Η απόφαση προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις για υπονόμευση της θεσμικής λογοδοσίας.

28 Ιανουαρίου 2025

Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού αποστέλλει το email «Fork in the Road», καλώντας το προσωπικό των ομοσπονδιακών υπηρεσιών είτε να αποδεχθούν πακέτο αποχώρησης με πλήρη μισθό και παροχές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, είτε να παραμείνουν και να αντιμετωπίσουν ριζικές αλλαγές, όπως απολύσεις, υποχρεωτική επιστροφή στα γραφεία και απαιτήσεις απόδειξης «πίστης». Πρόκειται για το πρώτο μαζικό εργαλείο εκκαθάρισης του δημοσίου τομέα.

29 Ιανουαρίου 2025

Υπογράφεται ο Νόμος Laken Riley, που προβλέπει υποχρεωτική κράτηση μεταναστών κατηγορούμενων για σοβαρά εγκλήματα. Το μέτρο ενισχύει τη σκληρή μεταναστευτική γραμμή και διχάζει το Κογκρέσο και την κοινή γνώμη.

1 Φεβρουαρίου 2025

Ο Τραμπ κηρύσσει εθνική έκτακτη ανάγκη στα σύνορα και ανακοινώνει δασμούς 25% σε Μεξικό και Καναδά, συνδέοντας ευθέως το εμπόριο με το ζήτημα της αντιμετώπισης της διακίνησης φαιντανύλης. Η κίνηση ανοίγει νέο κύκλο εμπορικών εντάσεων στη Βόρεια Αμερική.

5 Φεβρουαρίου 2025

Παρουσιάζει το αμφιλεγόμενο σχέδιο «Κατάληψης της Γάζας», προτείνοντας τη μετατροπή της περιοχής σε «Ριβιέρα». Η πρόταση προκαλεί διεθνές σοκ και κατηγορίες για ωμή αποικιοκρατική ρητορική.

28 Φεβρουαρίου 2025

Η επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο εξελίσσεται σε σφοδρή αντιπαράθεση, με τον Τραμπ να πιέζει ανοιχτά την Ουκρανία για συμφωνία εκμετάλλευσης ορυκτών με αντάλλαγμα στρατιωτική βοήθεια, αλλάζοντας τους όρους της αμερικανικής στήριξης.

12 Μαρτίου 2025

Επιβάλλονται δασμοί 25% στον εισαγόμενο χάλυβα και αλουμίνιο, αναζωπυρώνοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συμμάχους και αγορές.

15 Μαρτίου 2025

Ο Τραμπ επικαλείται τον Νόμο περί Εχθρών Αλλοδαπών του 1798 για να προχωρήσει σε μαζικές απελάσεις φερόμενων μελών συμμοριών. Η επίκληση ενός νόμου του 18ου αιώνα προκαλεί συνταγματική και νομική θύελλα.

2 Απριλίου 2025

Την αποκαλούμενη «Ημέρα Απελευθέρωσης», ο πρόεδρος υπογράφει τον καθολικό βασικό δασμό 10% σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή οικονομικού προστατευτισμού.

3 Απριλίου 2025

Τα χρηματιστήρια καταρρέουν και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοινώνουν αναστολές λειτουργίας, δίνοντας μια πρώτη γεύση σχετικά με το σοκ που προκαλούν οι νέοι δασμοί στην παγκόσμια οικονομία.

5 Απριλίου 2025

Πανεθνικές διαδηλώσεις με το σύνθημα «Hands Off» ξεσπούν κατά της υπερσυγκέντρωσης εξουσίας στον Λευκό Οίκο, σηματοδοτώντας την πρώτη μαζική κοινωνική αντίδραση και στρώνοντας το χαλί για τις διαδηλώσεις No Kings δύο μήνες μετά.

1 Μαΐου 2025

Ο Τραμπ ανακηρύσσει τα Αγγλικά επίσημη εθνική γλώσσα, ενισχύοντας συμβολικά την ατζέντα του «America First».

4 Μαΐου 2025

Προτείνει την επαναλειτουργία των φυλακών του Αλκατράζ, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για την πολιτική «νόμου και τάξης».

7 Ιουνίου 2025

Αναπτύσσεται η Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες για να συνεχιστούν οι απελάσεις μεταναστών. Η ένταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ κλιμακώνεται.

21–22 Ιουνίου 2025

Ο Τραμπ εγκρίνει αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, φέρνοντας τις ΗΠΑ στο χείλος ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

1 Ιουλίου 2025

Κλείνει την USAID, διαλύοντας έναν βασικό πυλώνα αμερικανικής ήπιας ισχύος και αναπτυξιακής διπλωματίας.

4 Ιουλίου 2025

Υπογράφει τον «One Big Beautiful Bill», ένα υπερνομοσχέδιο με φορολογικές, θεσμικές και διοικητικές αλλαγές.

18 Ιουλίου 2025

Πραγματοποιείται ανταλλαγή 252 Βενεζουελάνων κρατουμένων με 10 Αμερικανούς, σε μια κίνηση πραγματιστικής διπλωματίας.

31 Ιουλίου 2025

Οι δασμοί στον Καναδά αυξάνονται στο 35%, βαθαίνοντας τη ρήξη με έναν παραδοσιακό σύμμαχο.

11 Αυγούστου 2025

Κηρύσσεται έκτακτη ανάγκη για την εγκληματικότητα στην Ουάσινγκτον, με αυξημένες ομοσπονδιακές αρμοδιότητες στην πρωτεύουσα.

22 Σεπτεμβρίου 2025

Η Antifa χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση, ανοίγοντας νέο μέτωπο για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της πολιτικής διαμαρτυρίας.

25 Σεπτεμβρίου 2025

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι απαγγέλλει κατηγορίες στον Τζέιμς Κόμεϊ, κίνηση που εκλαμβάνεται ως πολιτική εκδίκηση.

5 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ ανακοινώνει σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα, επιχειρώντας να ανακτήσει ρόλο κεντρικού διαμεσολαβητή.

20 Οκτωβρίου 2025

Ξεκινά η κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναμόρφωσης.

1 Νοεμβρίου 2025

Επιτυγχάνεται συμφωνία με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες, μειώνοντας προσωρινά την ένταση στο πεδίο του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο.

24 Νοεμβρίου 2025

Εκκινεί η αποστολή Genesis, με στόχο την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

18 Δεκεμβρίου 2025

Εκδίδεται εντολή για διαστημική υπεροχή και επαναποινικοποιείται η μαριχουάνα σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σηματοδοτώντας στροφή σε σκληρότερη κοινωνική πολιτική.

19 Δεκεμβρίου 2025

Ο Λευκός Οίκος ανακοινώνει συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες για μείωση τιμών, επιχειρώντας να πείσει ότι ακολουθεί κοινωνικά φιλική προσέγγιση ως προς το ζήτημα της προσιτότητας στα φάρμακα.

3 Ιανουαρίου 2026

Αμερικανικές δυνάμεις συλλαμβάνουν τον Νικολάς Μαδούρο, εγκαινιάζοντας ανοιχτά επεκτατική φάση της αμερικανικής πολιτικής.

7 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ αποσύρονται από 66 διεθνείς οργανισμούς, ολοκληρώνοντας τη θεσμική αποσύνδεση από το μεταπολεμικό πολυμερές σύστημα.

8 Ιανουαρίου 2026

Ο Τραμπ απειλεί ανοιχτά τη Δανία για την πώληση της Γροιλανδίας, επαναφέροντας ακραία σενάρια γεωπολιτικού επεκτατισμού.

Σύνοψη Πρώτου Έτους

Ο πρώτος χρόνος της δεύτερης θητείας Τραμπ έφερε συνολικά 280.000 απολύσεις στο ομοσπονδιακό κράτος και έσοδα 300 δισ. δολαρίων από δασμούς. Τόσο αυτά τα στοιχεία, όσο και η συνεχιζόμενη μέχρι και σήμερα γεωπολιτική αστάθεια που έχουν δημιουργήσει οι αποφάσεις και οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην γεωπολιτική σκακιέρα (Ουκρανία, Γροιλανδία, Βενεζουέλα), αποτυπώνουν μια βίαιη αναδιάταξη κράτους, οικονομίας και διεθνούς θέσης των ΗΠΑ.