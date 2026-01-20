Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις σημαντικότερες αποφάσεις και κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, με παγκόσμιο αντίκτυπο, στη συμπλήρωση ενός έτους από την είσοδό του στον Λευκό Οίκο για δεύτερη φορά.

Στο podcast με τίτλο « 1 χρόνος που ο Τραμπ «λύνει και δένει» τον πλανήτη » θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:33 Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ ως προς τον ρωσοουκρανικό πόλεμο τον τελευταίο έναν χρόνο.

4:07 Ο αντίκτυπος των δασμών Τραμπ για τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη.

6:30 Οι αναταράξεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ λόγω των αποφάσεων του 47ου προέδρου.

9:20 Η σχέση του Τραμπ με την υπηρεσία ICE και η αμερικανική μεταναστευτική πολιτική.

10:21 Ο ρόλος του Τραμπ στην εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Μέση Ανατολή.

12:06 Η εισβολή στη Βενεζουέλα και το αβέβαιο μέλλον μετά από αυτή.

14:18 Γιατί η Κορίνα Ματσάδο δώρισε το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

16:04 Η πολύτιμη Γροιλανδία και η κρίση στις σχέσεις με την Ευρώπη.

18:21 Πόσο δυσφημιστική είναι η υπόθεση Έπστιν για τον Τραμπ.

19:51 Οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές και το «παραθυράκι» για την τρίτη θητεία.

