Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζει τις περιοδείες του στην Αττική, που αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα του ΠαΣοΚ, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Το Σάββατο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε, μαζί με βουλευτές και στελέχη του κόμματος, τον δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, σε μία περιοδεία που έβγαλε και ειδήσεις. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ χαρακτήρισε ως «βατήρα» το συνέδριο του κόμματος, που θα γίνει τον Μάρτιο και στη συνέχεια απηύθυνε κάλεσμα κοινής συμπόρευσης με τις δημοκρατικές δυνάμεις, προκειμένου να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πράξη ο στόχος της πολιτικής αλλαγής που έχει ορίσει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.

Επαφή με τον κόσμο

Συζητώντας με πολίτες, υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην πράσινη μετάβαση, έχει αποτύχει στον πεδίο της ακρίβειας, που σαρώνει τα πάντα. Έχει αποτύχει στα ενοίκια, που έχουν διπλασιαστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια. Έχει αποτύχει στη δημόσια υγεία και το βιώνετε στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Έχει αποτύχει στην παιδεία, όπου η χώρα μας σε διεθνείς διαγωνισμούς εξετάσεων είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Άρα, τι πάει καλά για να ζητάει με αλαζονικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης τρίτη θητεία;».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης: «Τους πιάνουν να κλέβουν και αντί να απολογηθούν αυτοί, θέλουν να απολογηθεί η αντιπολίτευση. Δε σέβονται τον νόμο και αντί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, θέλουν να απολογηθεί η αντιπολίτευση. Θέλουν να αλλάξουν -όπως λένε- το άρθρο 86, αλλά το χρησιμοποιούν σε κάθε υπόθεση που προκύπτει, για να μην οδηγηθούν ποτέ οι υπουργοί τους στη δικαιοσύνη. Δηλώνουν ότι στηρίζουν την κοινωνία, αλλά οι ανισότητες αυξάνονται. Ότι έχουμε ανάπτυξη, αλλά τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: οι επενδύσεις θα είναι στο 5% ως ποσοστό του ΑΕΠ φέτος, 10% του χρόνου, που κλείνει ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά το 2029, χωρίς Ταμείο Ανάκαμψης, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ θα είναι στο 0,7%, σύμφωνα με τα δικά τους στοιχεία στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Άρα, ούτε βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη έχουμε. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Είναι μονόδρομος η ήττα ενός κλειστού διεφθαρμένου συστήματος, που δεν έχει να προσφέρει τίποτα περισσότερο στον ελληνικό λαό, παρά μόνο νέα και μεγάλα προβλήματα».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στον απόηχο της αποκάλυψης από τη βουλευτή του ΠαΣοΚ, Εαυγγελίας Λιακούλη, για την ύπαρξη επιστολής του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου -ήδη από τον Οκτώβριο- με την οποία καλεί την κυβέρνηση να εντάξει ως συμπληρωματικό μέτρο τους τοπικούς εμβολιασμούς για τον περιορισμό της ευλογιάς, «κάτι που η κυβέρνηση απέκρυψε», ο Ν. Ανδρουλάκης ήταν αιχμηρός, καλώντας τον Πρωθυπουργό να δώσει δημόσια εξηγήσεις.

«Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και θα πρέπει να τους εξηγήσει, γιατί χάθηκαν με την ευλογιά μισό εκατομμύριο ζώα, ενώ υπήρχαν δυνατότητες προστασίας. Προτείναμε τοπικούς εμβολιασμούς, μας απάντησε ότι δεν επιτρέπονται και τώρα μαθαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα για τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Και σε αυτό το θέμα έχουν υπηρετήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Καθαρές απαντήσεις: τελικά κ. Μητσοτάκη, ποιος λέει την αλήθεια; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εσείς;», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Κάλεσμα στις δημοκρατικές δυνάμεις

Ενόψει του συνεδρίου του κόμματος, στα τέλη Μαρτίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα «συνέδριο-βατήρα για τη νίκη. Ένα συνέδριο ανοιχτό για διάλογο. Ένα συνέδριο ενότητας και προοπτικής, όπως το συνέδριο του 2022, που εγγυήθηκα προσωπικά. Η παράταξη θα πάει οργανωμένη και ανοιχτή. Γι’ αυτό, καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις, που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Το ΠαΣοΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, ο ιστορικός πυλώνας. Το ΠαΣοΚ θα φέρει τη νίκη, με πρωταγωνιστή τον λαό που θέλει κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Androulakis (@androulakisnick)

Νωρίτερα, ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με εργαζόμενους στην καθαριότητα του δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης και επισκέφθηκε την τοπική επιχείρηση, «Αρτοποιείο-Ζαχαροπλαστείο Βαζάκα», με τους συνεργάτες του να φτιάχνουν βίντεο, το οποίο ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.