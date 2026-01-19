Ο διευθύνων σύμβουλος της J.P. Morgan, Τζέιμι Ντίμον, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα πολιτικών ηγετών, στελεχών επιχειρήσεων και τεχνολογικών εταιρειών που θα παραστούν στο Νταβός της Ελβετίας για την ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα παραστεί επίσης αυτοπροσώπως για πρώτη φορά από το 2020, ενώ πέρυσι είχε απευθύνει διαδικτυακή ομιλία λίγες ημέρες αφότου επανήλθε στον Λευκό Οίκο, προκαλώντας αναταράξεις στο φόρουμ. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το WEF, θα φέρει την «μεγαλύτερη» αμερικανική αντιπροσωπεία έως σήμερα.

Η Δανία και οι άλλοι που δεν θα είναι στο Νταβός

Οι διοργανωτές του Νταβός επισημαίνουν ότι αναμένονται περίπου 3.000 ηγέτες από διάφορους τομείς, μαζί με «ρεκόρ» 400 πολιτικών, 850 κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων και 100 τεχνολογικών πρωτοπόρων. Ωστόσο, αξιωματούχοι από τη Δανία, που βρίσκεται στο επίκντρο της διεθνούς κρίσης που έχει ξεσπάσει εξαιτίας των απαιτήσεων του Τραμπ για τη Γροιλανδία δεν θα παραστούν.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του WEF, οι Δανοί αξιωματούχοι, παρά την πρόσκληση, αποφάσισαν να μην παραστούν λόγω των εξελίξεων σχετικά με τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας την πιθανή ένταση της συνάντησης, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση νέων δασμών από τον Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιστέκονται στην απόπειρά του να αποκτήσει το νησί.

Αξιωματούχοι από Κίνα, Βραζιλία και Ινδία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμμετοχών, ενώ η παρουσία των ηγετών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιταλίας δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως, αν και αναφέρεται ότι θα παραστούν.

Οι διάσημοι παρόντες

Μεταξύ των ηγετών των μεγάλων οικονομιών, αναμένεται να παραστούν οι Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Καναδός πρωθυπουργός Μάρκ Καρνί και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ενώ αναμένεται και η συμμετοχή εκπροσώπων έξι χωρών της G7.

Η φετινή συνάντηση «Ένα πνεύμα διαλόγου», έχει ατζέντα που επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: γεωπολιτικό περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη, κλίμα και φύση, νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και «άνθρωποι και ετοιμότητα».

Ωστόσο, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο ποιοι θα παραστούν.

Η αντιπροσωπεία του Τραμπ αναμένεται να περιλαμβάνει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και τον σύμβουλο Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Πρόεδρος έχει προγραμματιστεί να απευθύνει ομιλία στο Νταβός την Τετάρτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ, και ο Αντιπρόεδρος της Roche, Αντρέ Χόφμαν, ανακοινώθηκαν ως προσωρινοί συν-πρόεδροι του WEF τον Αύγουστο, καθώς ο ιδρυτής του WEF, Κλάους Σβαμπ -που δεν θα παραστεί, παρά το γεγονός ότι διετέλεσε επί δεκαετίες επικεφαλής του οργανισμού- αποχώρησε τον Απρίλιο μετά από έρευνα για κακοδιαχείριση.

Μαζί με τον Χουάνγκ της Nvidia, οι CEO της Microsoft Σάτυα Ναντέλα, της Anthropic Ντάριο Αμοτέι και της DeepMind Ντέμις Χασάμπις περιλαμβάνονται στη λίστα συμμετοχής του WEF. Η Σάρα Φράιαρ, CFO της OpenAI, θα συμμετάσχει επίσης, ενώ ο CEO Σαμ Άλτμαν δεν θα παραστεί.

Τι θα απασχολήσει το Φόρουμ

Τα κύρια θέματα για τις αγορές περιλαμβάνουν τις κινήσεις των ΗΠΑ για την απόκτηση της Γροιλανδίας, την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα και την απειλή από τον Τραμπ για χρήση βίας κατά του Ιράν. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης ανακοινώσεις από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ενημερώσεις από κεντρικές τράπεζες και ειδήσεις για επιχειρήσεις που διαφοροποιούνται εκτός ΗΠΑ.

Ποιοι δεν θα παραστούν

Παρά το γεγονός ότι το WEF αναφέρει ότι αναμένονται «περίπου 65 αρχηγοί κρατών», μαζί με πρόσωπα όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ορισμένα μεγάλα ονόματα δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεν έχουν προγραμματιστεί να απευθύνουν ομιλίες.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δεν αναμένεται να παραστεί, θα είναι στο Νταβός μια πολυπληθής κινεζική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Εμπορίου και Οικονομικών, Χε Λιφέγκ, ο οποίος αναμένεται να απευθύνει ομιλία την Τρίτη.

Ο Σαουδάραβας Πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου των Σαούντ, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που ασκεί de facto την εξουσία στη χώρα του, δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των συμμετεχόντων του WEF. Ωστόσο, αρκετοί υπουργοί της χώρας, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Αλ Τζαντάαν, έχει προγραμματιστεί να κάνουν εμφανίσεις σε διεθνή μέσα κατά διάρκεια της εκδήλωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνεται ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί, μετά τη σύγκρουση δύο υπερταχυδρομικών τρένων στο νότιο τμήμα της χώρας την Κυριακή, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, ενώ αντίθετα στο Νταβός αναμένεται μια συμμετοχή έκπληξη αυτή του ακροδεξιού Βρετανού, ηγέτη του Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος έκανε πολιτική καριέρα πάνω στην εναντίωση του στην «ελίτ».