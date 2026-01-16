Την ετοιμότητα της Ουκρανίας να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι σχετικές υπογραφές να πέσουν ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, εφόσον υπάρξει συμφωνία εγκαίρως.

Όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, τα έγγραφα που αφορούν μια συνολική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπογραφούν στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στο Νταβός από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων διεθνών ηγετών.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον και εγγυήσεις ασφαλείας

Στο πλαίσιο αυτό, ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον, προκειμένου να συζητήσει με την αμερικανική πλευρά ζητήματα εγγυήσεων ασφαλείας αλλά και ένα εκτεταμένο πακέτο μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο επιδιώκει επίσης σαφή εικόνα για τη στάση της Μόσχας απέναντι στις διπλωματικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι δηλώσεις έγιναν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο με τον πρόεδρο της Τσεχίας Πέτρ Πάβελ.

Το «πακέτο ευημερίας»

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ουκρανία έχει ολοκληρώσει το δικό της σκέλος εργασίας στα έγγραφα που περιγράφουν ένα λεγόμενο «πακέτο ευημερίας», το οποίο αποσκοπεί στο ξεκλείδωμα πόρων για τη δαπανηρή μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας. Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης θα μπορούσε να φτάσει τα 800 δισ. δολάρια, καθιστώντας το εγχείρημα ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολεμικά προγράμματα αποκατάστασης παγκοσμίως.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, με στόχο να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση στο μέλλον – ένα ζήτημα-κλειδί τόσο για το Κίεβο όσο και για τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσα στην εβδομάδα ότι ενδέχεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Νταβός, συνάντηση που ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δημοσίως επιδιώξει. Ωστόσο, οι τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς υποστήριξε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτική συμφωνία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Κίεβο αποτελεί εμπόδιο – εκτίμηση που έρχεται σε αντίθεση με τη θέση πολλών Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία δεν θέλει συμφωνία»

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι υπονομεύει συστηματικά τις προσπάθειες για ειρήνη, επικαλούμενος τα πρόσφατα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. «Κάθε ένα από αυτά τα χτυπήματα εναντίον του ενεργειακού μας συστήματος και των πόλεών μας δείχνει ξεκάθαρα τις πραγματικές προθέσεις της Ρωσίας: δεν ενδιαφέρεται για συμφωνίες, αλλά για τη συνέχιση της καταστροφής της Ουκρανίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.