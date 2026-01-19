Σε ετοιμότητα τέθηκαν από το Πεντάγωνο περισσότεροι από 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες, για το ενδεχόμενο να λάβουν εντολή να αναπτυχθούν στη Μινεσότα, όπου οι ομοσπονδιακές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δύο τάγματα πεζικού της 11ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας του Στρατού έλαβαν εντολή να προετοιμαστούν για πιθανή αποστολή. Η μονάδα εδρεύει στην Αλάσκα και ειδικεύεται σε επιχειρήσεις σε αρκτικές συνθήκες.

Επιφυλακή για Insurrection Act

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι υπό το καθεστώς ανωνυμίας στα διεθνή πρακτορεία, οι δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενεργοποιήσει τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act), έναν νόμο του 1807 που χρησιμοποιείται σπάνια και επιτρέπει την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων για καθήκοντα επιβολής του νόμου στο εσωτερικό της χώρας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις απειλές του Τραμπ ότι θα επικαλεστεί τον νόμο για να καταστείλει τις διαδηλώσεις κατά της αυστηρής μεταναστευτικής του πολιτικής που ξέσπασαν μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE).

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ δεν διέψευσε ότι δόθηκαν οι σχετικές εντολές, επισημαίνοντας ότι ο στρατός «είναι πάντα έτοιμος να εκτελέσει τις εντολές του Ανώτατου Διοικητή, εφόσον του ζητηθεί». Την είδηση μετέδωσε πρώτο το ABC News.

Τι έχει δηλώσει ο Τραμπ

Την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε γράψει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα ενεργοποιήσει τον νόμο «αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους πατριώτες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), οι οποίοι απλώς κάνουν τη δουλειά τους». Την επόμενη ημέρα φάνηκε να μετριάζει τη ρητορική του, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή».

«Αν τον χρειαζόμουν, θα τον χρησιμοποιούσα. Είναι πολύ ισχυρός νόμος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και στις δύο θητείες του. Το 2020 είχε απειλήσει να τον χρησιμοποιήσει για την καταστολή των διαδηλώσεων μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει αναφερθεί στο ενδεχόμενο εφαρμογής του σε κινητοποιήσεις για το μεταναστευτικό. Τελευταία φορά που ο νόμος ενεργοποιήθηκε ήταν το 1992 από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, για να τερματιστούν οι ταραχές στο Λος Άντζελες μετά την αθώωση τεσσάρων λευκών αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό του Ρόντνεϊ Κινγκ.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, Δημοκρατικός και συχνός στόχος επικρίσεων από τον Τραμπ, κάλεσε τον πρόεδρο να αποφύγει την αποστολή στρατευμάτων.

«Απευθύνω άμεση έκκληση στον Πρόεδρο: ας ρίξουμε τους τόνους. Σταματήστε αυτή την εκστρατεία αντεκδίκησης. Αυτό δεν είμαστε ως χώρα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα μέσω κοινωνικών δικτύων.