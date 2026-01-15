Οι εντάσεις συνεχίζονται στο Μινεάπολη ως αντίδραση στη δολοφονία της 37χρονης από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Οι διαδηλωτές συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους και να απαιτούν δικαιοσύνη, ενώ η ICE συνεχίζει τις επιχειρήσεις της.

Οι διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα προς την πλευρά των αστυνομικών την ώρα που εκείνοι έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Αστυνομικός πυροβόλησε πολίτη

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανακοίνωσε ότι ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός πυροβόλησε ένα άτομο στο Μινεάπολη το βράδυ της Τετάρτης, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφύγει από έλεγχο τροχαίας και στη συνέχεια, μαζί με άλλα δύο άτομα, άρχισε να επιτίθεται στον αστυνομικό.

«Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα, ο αστυνομικός πυροβόλησε αμυντικά για να προστατεύσει τη ζωή του», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Το αρχικό άτομο χτυπήθηκε στο πόδι».

Τόσο ο αξιωματικός όσο και το άτομο που πυροβολήθηκε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το DHS.

Το DHS ανέφερε ότι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί πραγματοποιούσαν «στοχευμένο έλεγχο κυκλοφορίας» την Τετάρτη το απόγευμα στις 6:50 μ.μ. τοπική ώρα. Η δήλωση του DHS προσδιόρισε το άτομο που σταμάτησαν ως «παράνομο αλλοδαπό από τη Βενεζουέλα».

Το DHS ανέφερε ότι το άτομο έφυγε με το αυτοκίνητό του, συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή με τα πόδια.

Όταν ο αστυνομικός τον πρόλαβε, «ο ύποπτος άρχισε να αντιστέκεται και να επιτίθεται βίαια στον αστυνομικό», ανέφερε το DHS στην ανακοίνωσή του. «Ενώ ο ύποπτος και ο αστυνομικός πάλευαν στο έδαφος, δύο άτομα βγήκαν από ένα κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν επίσης στον αστυνομικό με ένα φτυάρι χιονιού και ένα σκούπισμα».

Η ανακοίνωση πρόσθεσε: « Καθώς ο αστυνομικός δέχονταν ενέδρα και επίθεση από τα δύο άτομα, ο αρχικός ύποπτος ξέφυγε και άρχισε να χτυπά τον αστυνομικό με φτυάρι ή σκούπα».

Αφού ο αστυνομικός πυροβόλησε, τα τρία άτομα έτρεξαν πίσω στο διαμέρισμα και οχυρώθηκαν μέσα, ανέφερε το DHS στην ανακοίνωσή του.

Δεν είναι σαφές από την ανακοίνωση πότε και πώς έγινε η σύλληψη, αλλά το DHS ανέφερε ότι και τα δύο άτομα που φέρεται να επιτέθηκαν στον αστυνομικό τέθηκαν υπό κράτηση.