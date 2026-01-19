«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του κατά τη συνάντησή του με τους εκπρόσωπους των αγροτών.

Στην αρχή της εισήγησής του ο Πρωθυπουργός τόνισε πως ευελπιστεί σε «μία πραγματικά παραγωγική συζήτηση» και εξέφρασε την άποψη της κυβέρνησης ότι η συγκεκριμένη συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα.

Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι πως «δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει και -θα έλεγα- ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν νομίζω τελικά ότι εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα τα οποία είναι δικαιολογημένα, αλλά από την άλλη ακούστηκε από μας τι από αυτά τα οποία ζητάτε μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Οπότε, προσβλέπω σε μία ανοιχτή και πολύ ειλικρινή συζήτηση».

«Νομίζω ότι έχουμε ήδη κινηθεί σε πολλά επίπεδα κι έχουμε αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία διαχρονικά έχετε θέσει, όπως παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στην αντλία, που ήταν ένα πάγιο αίτημά σας, το οποίο είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε και λεπτομέρειες υλοποίησης. Έχουμε συζητήσει και ζητήματα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή κονδυλίων τα οποία εξοικονομήθηκαν από τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», προσέθεσε.

Μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνάντηση έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των αγροτών που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση μεταξύ αγροτών, αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με τον Πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, καθώς και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη είναι προγραμματισμένη για τη 1 μ.μ.

Οι εκπρόσωποι των 62 μπλόκων έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου στις 12μ., ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και ορισμένοι οι οποίοι θα μείνουν εκτός των συναντήσεων. Μαζί τους είναι και ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος έχει κοπεί από την Κυβέρνηση. Κανένας από τους εκπροσώπους δεν έκανε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση.

Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η συνάντηση δεν έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στη συζήτηση της συνολικής εικόνας, η οποία εκτείνεται πέρα από τα δημοσιονομικά και αγγίζει κρίσιμα διαρθρωτικά ζητήματα που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει, όπως σημειώνεται, ανοικτό πεδίο για προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος που έχει προκύψει με τον ΑΤΑΚ, καθώς και ιδέες για την κατανομή των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τη βούλησή της για ουσιαστικό διάλογο η κυβέρνηση αναμένεται να την επιβεβαιώσει και στη χωριστή συνάντηση, παρουσία του πρωθυπουργού, με τους κτηνοτρόφους.

Τα τρία «αγκάθια»

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι αγρότες από τα Μάλγαρα θέτουν ξεκάθαρα τρία βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στην ατζέντα της συνάντησης.

Πρώτον, ζητούν να δοθεί λύση στο θέμα των δικογραφιών που εκκρεμούν σε βάρος τους, τόσο από παλαιότερες κινητοποιήσεις όσο και από τα πρόσφατα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι οι διώξεις αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά και επιβαρύνουν περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο κλάδο.

Δεύτερον, έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, απειλώντας άμεσα την ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων της αγροτικής οικονομίας, γεγονός που καθιστά το θέμα κεντρικό σημείο της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση.

Τρίτον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ευλογιάς που πλήττει τα ζώα και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσες και συγκεκριμένες αποφάσεις για τον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι κρίσιμη τόσο για το εισόδημά τους όσο και για την υγεία και την ασφάλεια της παραγωγής.

Συνολικά, τα τρία αυτά θέματα διαμορφώνουν το πλαίσιο της συνάντησης, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να ζητούν σαφείς απαντήσεις και λύσεις από την κυβέρνηση.

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα 62 μπλόκα

Ποιοι αναμένεται να είναι στη συνάντηση από την κυβέρνηση;

Από την πλευρά, της κυβέρνησης δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στη σύνθεση συγκριτικά με το ραντεβού που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους «πρόθυμους».