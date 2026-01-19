Μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη συνάντηση έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των αγροτών που θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση μεταξύ αγροτών, αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με τον Πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, καθώς και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη είναι προγραμματισμένη για τη 1 μ.μ.

Οι εκπρόσωποι των 62 μπλόκων έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου περίπου στις 12μ., ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και ορισμένοι οι οποίοι θα μείνουν εκτός των συναντήσεων. Μαζί τους είναι και ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος έχει κοπεί από την Κυβέρνηση. Κανένας από τους εκπροσώπους δεν έκανε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την άφιξη των αγροτών

Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η συνάντηση δεν έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στη συζήτηση της συνολικής εικόνας, η οποία εκτείνεται πέρα από τα δημοσιονομικά και αγγίζει κρίσιμα διαρθρωτικά ζητήματα που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει, όπως σημειώνεται, ανοικτό πεδίο για προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος που έχει προκύψει με τον ΑΤΑΚ, καθώς και ιδέες για την κατανομή των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τη βούλησή της για ουσιαστικό διάλογο η κυβέρνηση αναμένεται να την επιβεβαιώσει και στη χωριστή συνάντηση, παρουσία του πρωθυπουργού, με τους κτηνοτρόφους.

Τα τρία «αγκάθια»

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι αγρότες από τα Μάλγαρα θέτουν ξεκάθαρα τρία βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στην ατζέντα της συνάντησης.

Πρώτον, ζητούν να δοθεί λύση στο θέμα των δικογραφιών που εκκρεμούν σε βάρος τους, τόσο από παλαιότερες κινητοποιήσεις όσο και από τα πρόσφατα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι οι διώξεις αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά και επιβαρύνουν περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο κλάδο.

Δεύτερον, έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, απειλώντας άμεσα την ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων της αγροτικής οικονομίας, γεγονός που καθιστά το θέμα κεντρικό σημείο της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση.

Τρίτον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ευλογιάς που πλήττει τα ζώα και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσες και συγκεκριμένες αποφάσεις για τον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι κρίσιμη τόσο για το εισόδημά τους όσο και για την υγεία και την ασφάλεια της παραγωγής.

Συνολικά, τα τρία αυτά θέματα διαμορφώνουν το πλαίσιο της συνάντησης, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να ζητούν σαφείς απαντήσεις και λύσεις από την κυβέρνηση.

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα 62 μπλόκα

Ηλίας Αγγελακούδης Γρηγόρης Γρουζίδης Αποστόλης Βεσμέλης Γιάννης Τουρτούρας Κώστας Σέφης Ιορδάνης Φρονιμόπουλος Δημήτρης Μήκες Τάσος Χαλκίδης Λάζαρος Ουζουνίδης Βάγγελης Μπέτσας Γιάννης Καρναβίας Κώστας Λιλικάκης Κώστας Ζαρκαδούλας Κώστας Παπαδάκης Δημήτρης Παραμπάτης Μπάμπης Τσιβίκας Κώστας Δουρούμης Παύλος Σπυρόπουλος Θωμάς Μόσχος Ιωάννης Κούτης Χρήστος Τσέρνιος Τάσος Γκιοργκίνης Χάρης Σεσκιώτης Κώστας Λεονταράκης Παναγιώτης Περράκης Κώστας Τζέλλας Γιάννης Τσιούτρας Σωτήρης Γιαννακός Σωκράτης Αλειφτήρας Ιορδάνης Ιωαννίδης Ρίζος Μαρούδας

Ποιοι αναμένεται να είναι στη συνάντηση από την κυβέρνηση;

Από την πλευρά, της κυβέρνησης δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στη σύνθεση συγκριτικά με το ραντεβού που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους «πρόθυμους».