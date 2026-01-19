Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θα επιχειρήσουν να προβάλουν τα ζητήματα που ταλανίζουν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στον Πρωθυπουργό, τον υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη που θα συμμετέχουν.

Οι δυο κλάδοι των αλιέων και των μελισσοκόμων μάλιστα, δεν είχαν καμία εκπροσώπηση στο ραντεβού της προηγούμενης Τρίτης, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα αποσχιθέντα μπλόκα συνομίλησαν με την κυβέρνηση. Ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος εκπρόσωπος των μελισσοκόμων, ο οποίος συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και βρίσκεται στο μπλόκο της Ε65 σημειώνει στο «Βήμα», «εμείς οι μελισσοκόμοι νιώθουμε περήφανοι που δεν πήγε κάποιος από εμάς στο πρώτο ραντεβού, καθώς η Ομοσπονδία είναι στο πλευρό των αγροτών που αγωνίζονται».

«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για να εκπροσωπηθεί σωστά η επαγγελματική παράκτια αλιεία της χώρας. Καθώς, σαν μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής από την πρώτη στιγμή, στον κοινό αγώνα του πρωτογενούς τομέα με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους και σε συνεργασία με άλλους προέδρους ανά την Ελλάδα από νόμιμους αλιευτικούς συλλόγους, εγώ θα εκπροσωπήσω την επαγγελματική αλιεία και θα θέσω ξανά την ατζέντα με τα τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας του κλάδου για όλη την Ελλάδα», υπογραμμίζει στο «Βήμα» ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος Συλλόγου Αλιέων Βόλου και Μαγνησίας.

Ποια είναι όμως, τα αιτήματα των δύο κλάδων;

Τα αιτήματα των αλιέων

Ο Αλιευτικός Σύλλογος Βόλου και ο Αλιευτικός Σύλλογος Νοτίου Πηλίου έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους, προκειμένου να βρεθούν λύσεις και να μπορούν να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας στον κλάδο τους. Κόκκινες γραμμές αποτελούν οι αποζημιώσεις για της ζημιές από τα θηλαστικά, τα λαγοκέφαλα, καθώς και η αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Κατάλογος αιτημάτων:

Αιτήματα που αφορούν αποκλειστικά την περιοχή μας

Άμεση καταβολή β’ δόσης από τη θεομηνία Daniel που έπληξε την περιοχή μας και τον κλάδο μας το έτος 2023. Άμεση και επαρκή, για το διάστημα του ενός έτους, αποζημίωση για το φαινόμενο των νεκρών ψαριών του έτους 2024 για όλους.

Αιτήματα που αφορούν τα γενικότερα αιτήματα του κλάδου μας

Καταβολή του 50% της αξίας ανά λίτρου του πετρελαίου κίνησης απευθείας στο σημείο πώλησης (αντλία) . Να βρεθεί επιτακτικά τρόπος αντιμετώπισης των θηλαστικών που, με τη ραγδαία αύξησή τους τα τελευταία χρόνια, καταστρέφουν καθημερινά τα αλιευτικά μας εργαλεία, ανατρέποντας την ισορροπία, και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων, εκμηδενίζοντας το εισόδημά μας. Να δοθούν απαντήσεις για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών που έχουν κάνει εισβολή και στην περιοχή μας. Απαλλαγή από την υποχρέωση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής και του τιμολογίου μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, λόγω του ότι ο κλάδος μας και στο ΦΠΑ και στο εισόδημα φορολογείται με κριτήρια μεγέθους του σκάφους και όχι με έσοδα – έξοδα, άρα δεν υπάρχει κίνητρο φοροδιαφυγής. Επίσης, εξορθολογισμός των προστίμων του δελτίου αποστολής με αναλογικότητα των προστίμων. Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και της υφαρπαγής και καταστροφής του αλιευτικού πλούτου με αθέμιτα εργαλεία και πρακτικές, σε σχέση με τον ελληνικό αλιευτικό στόλο και την ελληνική νομοθεσία, από τουρκικά αλιευτικά σκάφη, των οποίων η αλίευση γίνεται πλέον και στην περιοχή μας σε απόσταση μεγαλύτερη των 6 ναυτικών μιλίων (π.χ. περιοχή Σταφύλου Σκοπέλου και Ευβοίας). Μείωση των ημερών αλιείας ανά έτος των ερασιτεχνικών σκαφών και αυστηροποίηση των ελέγχων στην παράνομη εμπορία αλιευμάτων. Γενναία και βιώσιμη ρύθμιση τακτοποίησης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία με εξατομικευμένα κριτήρια.

Τα αιτήματα των μελισσοκόμων

Οι μελισσοκόμοι και αυτοί με τη σειρά τους, έχουν καταθέσει τα αιτήματά τους, για τα οποία ζητάνε λύσεις.

Απρόσκοπτη και χωρίς όρους εργασία στα δάση. Ελευθερία εισόδου και τοποθέτησης μελισσιών. Διεύρυνση ωραρίου χρήσης του καπνιστηριού. Ένταξη των μελισσοκόμων των νησιών στη νησιωτική πολιτική-ανεξαιρέτως σε όλα τα νησιά. Ηλεκτρονικό μητρώο βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού. Όχι καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τομεακό πρόγραμμα: σύνταξη δράσεων από την ομοσπονδία. Η ενίσχυση στους παραγωγούς και σε δράσεις προς όφελος του παραγωγού. ΚΑΠ: ισότιμη και ισόνομη ένταξη της Μελισσοκομίας στα επενδυτικά προγράμματα (π.χ. σχέδια βελτίωσης). Προσθήκη οικολογικού σχήματος για την επικονίαση. Παράπλευρες οδοί. Να δοθεί λύση για την κίνηση των μελισσοκόμων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Φορολογικά κίνητρα και οικονομικές ευκολίες για αγορά φορτηγών νέας τεχνολογίας. Σειρά μέτρων για την πάταξη των ελληνοποιήσεων σε συνεργασία με την Ομοσπονδία. Σειρά μέτρων για την πάταξη της αισχροκέρδειας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία. Σταθεροί και εντατικοί έλεγχοι για την ποιότητα των μελιών. Νομοθέτηση και καθορισμός συγκεκριμένων αναλύσεων μελιού. Υιοθέτηση των προτάσεων της Ομοσπονδίας για την αναδιάρθρωση του κανονισμού τού ΕΛΓΑ, όπως έχουν κατατεθεί και αφορούν την μελισσοκομία. Μέτρο 5.2: υλοποίηση όπως είχε ανακοινωθεί, χωρίς περικοπές ή αναστολή. Χαμένο εισόδημα για όλες τις φυσικές καταστροφές (Daniel, Elias, πυρκαγιές) και για όλο το ζωικό κεφάλαιο. Η ανασύσταση μελισσοκομικού κεφαλαίου να δίνεται παρόλο που έχει αποζημίωση κεφαλαίου λόγω φυσικών καταστροφών. Αναπλήρωση εισοδήματος 20€/ κυψέλη (συνολικό αίτημα 30 εκ.€).

Τι θα γίνει σήμερα;

Εκπρόσωποι όλων των κλάδων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και θα θέσουν επί τάπητος τα ζητήματά τους, ώστε να μπορεί να βρεθεί μία κοινή γραμμή για την επίλυσή τους και την επιβίωση των ανθρώπων της υπαίθρου.

«Με πείσμα, πυγμή, γνώση για τα ζητούμενα και τα ζητήματα και απόλυτα αξιοπρέπεια, θα δώσω έναν σοβαρό αγώνα για να δοθούν επιτακτικές λύσεις στην παράκτια αλιεία. Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν πάω για δημόσιες σχέσεις, αλλά ούτε με άλλες δεύτερες σκέψεις. Πάω να πολεμήσω με σθένος για το αύριο και την επιβίωση όλων των συναδέλφων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Περράκης.