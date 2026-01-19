Με συγκρατημένη αισιοδοξία θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, οι οποίοι βρίσκονται εδώ και 50 ημέρες στα μπλόκα. Η συνάντηση μεταξύ αγροτών, αλιέων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με τον Πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό, καθώς και τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη, είναι κρίσιμη.

«Σήμερα κρίνεται το μέλλον της υπαίθρου», σημειώνουν στο «Βήμα» οι εκπρόσωποι του κλάδου.

Οι αγρότες προσέρχονται στη συνάντηση με χαμηλές προσδοκίες, αλλά και ελπίζουν ότι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με την κυβέρνηση σε τεχνικά ζητήματα.

Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η συνάντηση δεν έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στη συζήτηση της συνολικής εικόνας, η οποία εκτείνεται πέρα από τα δημοσιονομικά και αγγίζει κρίσιμα διαρθρωτικά ζητήματα που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Υπάρχει, όπως σημειώνεται, ανοικτό πεδίο για προτάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος που έχει προκύψει με τον ΑΤΑΚ, καθώς και ιδέες για την κατανομή των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από το νέο σύστημα επιδοτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, τη βούλησή της για ουσιαστικό διάλογο η κυβέρνηση αναμένεται να την επιβεβαιώσει και στη χωριστή συνάντηση, παρουσία του πρωθυπουργού, με τους κτηνοτρόφους.

Τα τρία «αγκάθια»

Λίγο πριν περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι αγρότες από τα Μάλγαρα θέτουν ξεκάθαρα τρία βασικά ζητήματα που κυριαρχούν στην ατζέντα της συνάντησης.

Πρώτον, ζητούν να δοθεί λύση στο θέμα των δικογραφιών που εκκρεμούν σε βάρος τους, τόσο από παλαιότερες κινητοποιήσεις όσο και από τα πρόσφατα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι οι διώξεις αυτές λειτουργούν αποτρεπτικά και επιβαρύνουν περαιτέρω έναν ήδη πιεσμένο κλάδο.

Δεύτερον, έντονη δυσαρέσκεια προκαλεί η εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα εκφράζουν φόβους ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, απειλώντας άμεσα την ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα πολλών κλάδων της αγροτικής οικονομίας, γεγονός που καθιστά το θέμα κεντρικό σημείο της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση.

Τρίτον, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ζήτημα της ευλογιάς που πλήττει τα ζώα και προκαλεί σοβαρές απώλειες στον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσες και συγκεκριμένες αποφάσεις για τον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ασθένειας είναι κρίσιμη τόσο για το εισόδημά τους όσο και για την υγεία και την ασφάλεια της παραγωγής.

Συνολικά, τα τρία αυτά θέματα διαμορφώνουν το πλαίσιο της συνάντησης, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να ζητούν σαφείς απαντήσεις και λύσεις από την κυβέρνηση.

Ποιοι θα εκπροσωπήσουν τα 62 μπλόκα;

Ηλίας Αγγελακούδης Γρηγόρης Γρουζίδης Αποστόλης Βεσμέλης Γιάννης Τουρτούρας Κώστας Σέφης Ιορδάνης Φρονιμόπουλος Δημήτρης Μήκες Τάσος Χαλκίδης Λάζαρος Ουζουνίδης Βάγγελης Μπέτσας Γιάννης Καρναβίας Κώστας Λιλικάκης Κώστας Ζαρκαδούλας Κώστας Παπαδάκης Δημήτρης Παραμπάτης Μπάμπης Τσιβίκας Κώστας Δουρούμης Παύλος Σπυρόπουλος Θωμάς Μόσχος Ιωάννης Κούτης Χρήστος Τσέρνιος Τάσος Γκιοργκίνης Χάρης Σεσκιώτης Κώστας Λεονταράκης Παναγιώτης Περράκης Κώστας Τζέλλας Γιάννης Τσιούτρας Σωτήρης Γιαννακός Σωκράτης Αλειφτήρας Ιορδάνης Ιωαννίδης Ρίζος Μαρούδας

Ποιοι αναμένεται να είναι στη συνάντηση από την κυβέρνηση;

Από την πλευρά, της κυβέρνησης δεν αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στη σύνθεση συγκριτικά με το ραντεβού που είχε πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τους «πρόθυμους».

Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αντώνης Φιλιππής, ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων

Αργυρώ Ζέρβα, ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών

Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος ΕΛΓΑ

Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Το «τελευταίο χαρτί»

Οι εκπρόσωποι των 62 Μπλόκων υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια κρίσιμη ευκαιρία να δώσει λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν αποτελέσματα και οι συζητήσεις μείνουν χωρίς απτά αποτελέσματα, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείουν να χρησιμοποιήσουν το «τελευταίο τους χαρτί», το οποίο σχεδιάζεται να είναι ένα μεγάλο και μαζικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κλάδων – αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων – προκειμένου να αναδείξουν την κρισιμότητα των αιτημάτων τους και να ασκήσουν πίεση για άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

Παράλληλα, ενδέχεται να γίνει κάλεσμα και προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, ώστε η κινητοποίηση να αποκτήσει ευρύτερη στήριξη και να εκφράσει την κοινή ανησυχία για την κατάσταση της υπαίθρου και της πρωτογενούς παραγωγής.