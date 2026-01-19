Σχεδόν ταυτόχρονα με την προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες πραγματοποιήθηκε και η καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για τις εξελίξεις που μπορεί να προκύψουν από τη συζήτηση. Αρχικά τόνισε: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η συνάντηση, θα γίνει και τοποθέτηση του πρωθυπουργού και θα τοποθετηθούμε μετά».

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα. Οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί».