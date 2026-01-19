Στο εμβληματικό Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας», θα παρουσιαστεί για μία μοναδική βραδιά τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, η μουσική παράσταση «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου.

«Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», ο σκηνικός μονόλογος του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκε το 1956, χαρακτηρίζει μια νέα εποχή του ίδιου του ποιητή αφού είναι η πρώτη από τις μακρές συνθέσεις της «Τέταρτης Διάστασης», αλλά και γενικότερα για την ποίηση.

Ο συνθέτης Θοδωρής Λεμπέσης παρουσιάζει σε μία νέα μορφή θεατρικού αναλογίου το βαθύτατα ερωτικό – λυρικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, της γυναίκας με τα «μαύρα», προσπαθώντας μέσω της μουσικής ο θεατής να γίνει κοινωνός των «στιγμών» του κειμένου.

Ο συνθέτης συνδύασε το λόγο με τη μουσική, υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο ποιητής, σε ένα σκηνικό μονόλογο, σε μια βαθιά «εξομολόγηση», στο συνδυασμό της ζωής, της ελπίδας, της προσμονής, μας παρουσιάζει.

Η ηθοποιός Παναγιώτα Βλαντή στην αφήγηση του κειμένου, και η ορχήστρα μουσικής δωματίου με τη συμμετοχή δύο σολιστών του Χρήστου Ζερμπίνου στο ακορντεόν και του Δημήτρη Κουφογιώργου στην κλασική κιθάρα, αποδίδουν τα μουσικά σημεία του έργου.

INFO

Θέατρο Ολύμπια «Μαρία Κάλλας»

Ακαδημίας 59, Αθήνα

Ημέρα & Ώρα Παράστασης :

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 20:30

Τιμές εισιτηρίων :

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΕΩΡΕΙΟ : 30,00 € ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ : 25,00 € VIP 1 : 30,00 € VIP 2 : 25,00 €

Α ΖΩΝΗ : 20,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 18,00 €

Β ΖΩΝΗ : 15,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 13,00 €

Γ ΖΩΝΗ : 12,00 €, Φοιτητικό-Ανέργων 10,00 €

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ : 10,00 € Φοιτητικό-Ανέργων 8,00 €

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/i-sonata-tou-selinofotos-mousiko-analogio

στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

211 1000 365 στοταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Αθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240

(εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr