Σοκ προκαλεί η άγρια δολοφονία που συνέβη το πρωί του Σαββάτου 17/1 σε περιοχή της Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας προχώρησαν στη σύλληψη 45χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να σκότωσε έναν 51 ετών άνδρα με καραμπίνα.

Το έγκλημα αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές, καθώς, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης ήταν εκείνος που διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα του θύματος.

Μετά την πράξη του, ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο.

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές, δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί.

Κατά την παράδοσή του, φέρεται να παρέδωσε και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης