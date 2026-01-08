Οργή έχει προκαλέσει ο θανάσιμος τραυματισμός 37χρονης γυναίκας από πυρά πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης ICE κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη, το βράδυ της Τετάρτης (7/1).

Στέλεχος της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης μεταναστών στη Μινεάπολη, πυροβόλησε και σκότωσε τη 37χρονη, ενέργεια που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «νόμιμη άμυνα». Τοπικοί παράγοντες και πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, στηριζόμενοι στο βίντεο του πυροβολισμού σε βάρος της γυναίκας.

Χιλιάδες άνθρωποι, χθες βράδυ, συγκεντρώθηκαν και απέτισαν φόρος τιμής στο θύμα της αστυνομικής βίας.

«Δεν άξιζε να σκοτωθεί»

Una mujer murió tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración en Mineápolis, Minnesota. El Gobierno de Trump dijo que era “una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma” durante un operativo contra indocumentados.pic.twitter.com/tGJYB7YN0c — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 7, 2026

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε μάρτυρας στο δολοφονικό περιστατικό στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO που ανήκει στο εθνικό δικτύο του CBS News.

An Immigration and Customs Enforcement officer shot and killed a Minneapolis woman Wednesday during the Trump administration’s latest immigration crackdown. Federal officials said it was self-defense; the mayor called it reckless and unnecessary. pic.twitter.com/OsLMGSjhjy — The Associated Press (@AP) January 7, 2026

Ο πυροβολισμός σε βάρος της 37χρονης έγινε στο πλασίο ευρείας κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποιείται στη Μινεάπολη και σε προάστιά της από την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE), με την εμπλοκή περίπου 2.000 αστυνομικών.

Ο ισχυρισμός της αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας. Μία από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας, επιχειρώντας να τους σκοτώσει – ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που τις προκάλεσαν οι σφαίρες του αστυνομικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Σε ένα από τα βίντεο, το όχημα φαίνεται να κινείται ελαφρά προς τα πίσω και στη συνέχεια προς τα εμπρός, ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Το αυτοκίνητο συνεχίζει για λίγα μέτρα ακυβέρνητο και συγκρούεται με σταθμευμένο όχημα. Σε άλλη λήψη, διακρίνεται αστυνομικός να επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, με αυτόπτες μάρτυρες να φωνάζουν «δολοφόνοι».

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis. DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement: “It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός. Αλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «ανοησίες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φύγετε από τη Μινεάπολη»

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «Φύγετε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτήν τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ.: Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Λευκός Οίκος: «Αυτός ο αλήτης πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του»

Ο Λευκός Οίκος επιτέθηκε προσωπικά στον δήμαρχο, αναφέροντας ότι «ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι… λέει ότι οι ήρωες της ICE… «δεν είναι εδώ για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια σε αυτή την πόλη. Αυτός ο αλήτης πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του».

Η αυξημένη παρουσία της ICE στη Μινεάπολη συνδέεται, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, με καταγγελίες για απάτη σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η επιχείρηση θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σε αστικό κέντρο τα τελευταία χρόνια.

Στο στόχαστρο βρίσκονται άτομα με εντολές απέλασης, μεταξύ των οποίων και μέλη της σομαλικής κοινότητας – μιας ομάδας που έχει επανειλημμένα δεχθεί επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις στο παρελθόν.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Η κατάσταση ερευνάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χθες βράδυ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει σημαία της μεταναστευτικής του πολιτικής την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης, είναι η βασική του προτεραιότητα στην άσκηση της πολιτικής του στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ICE προχώρησε το καλοκαίρι σε 10.000 προσλήψεις νέων μελών, κάτι που δημιούργησε ανησυχίες για πιθανή έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας των νέων αυτών στελεχών.

Αξίζει να αναφερθεί ότιο Ντόναλντ Τραμπ από τη στιγμή που γύρισε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, διέθεσε περίπου 70 εκατ. δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία.

Ανακοίνωση για το περιστατικό στην Μινεάπολη εξέδωσε η Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή

«Mόλις ένα μίλι από το σημείο, όπου δολοφονήθηκε ο Τζώρτζ Φλοϋντ και ξέσπασε το κίνημα Black Lives matter, δολοφονήθηκε μια γυναίκα που με το αυτοκίνητο της είχε το θάρρος να εμποδίσει τις επιθέσεις της ICE, των ένοπλων μπάτσων του Τραμπ που καταδιώκουν μετανάστες και χωρίζουν οικογένειες.

Όλα αυτά, ενώ ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο της πόλης βρίσκονταν στους δρόμους μαζί με κόσμο που υπεράσπιζε την κοινότητα.

Είναι οι μέθοδοι που θα ήθελε να φέρει ο Μητσοτάκης και ο Πλεύρης στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Ομογάλακτοι των δολοφόνων της Μινεάπολης είναι οι δολοφόνοι της Πύλου και του Καμράν.

Οι ίδιοι είναι άλλωστε που δολοφονούν από τη Γάζα μέχρι τη Βενεζουέλα. Ώρα να πάει στα τσακίδια ο Τραμπ!

Ήδη οι διαδηλώσεις απλώνονται και στη Ν.Υόρκη και σε άλλες πόλεις.

Αλληλεγγύη στον εξεγερμένο λαό της Μινεάπολις για να τσακίσουν τη ρατσιστική δολοφονική τρομοκρατία του Τραμπ.

Ώρα να οργανώσουμε τη διεθνή αλληλεγγύη και την κοινή δράση ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό με μεγάλο σταθμό τη διεθνή κινητοποίηση στις 28 Μάρτη.

Κλιμακώνουμε τη δράση με την αντιφασιστική αντιρατσιστική κινητοποίηση στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, στα Πετράλωνα, με συγκέντρωση στην πλατεία Μερκούρη, στις 3μμ».

Πηγή: Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, ΑFP