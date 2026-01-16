Ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε σήμερα 16/1 στην Αστυνομία για προκαταρκτική εξέταση, σχετικά με όσα είχε πει σε podcast της Γαίας Μερκούρη για τη χρήση ναρκωτικών.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε πει ότι έχει κάνει στο παρελθόν χρήση ουσιών και συγκεκριμένα ecstasy, εμπειρία την οποία είχε χαρακτηρίσει «καταπληκτική».

Σήμερα το πρωί η Αστυνομία πήγε στο σπίτι του για να του επιδώσουν κλήση, προκειμένου να ανακριθεί από τη Δίωξη Ναρκωτικών. Τα όσα έγιναν περιέγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Η ανάρτηση

Γεια σας, είμαι ο Γιάνης Βαρουφάκης και έχω μια είδηση που θα ήταν ξεκαρδιστική, αν δεν ήταν τόσο τρομακτική. Σήμερα το πρωί, δύο αστυνομικοί εμφανίστηκαν στην πόρτα μου για να μου επιδώσουν κλήση, με την οποία μου ζητείται να παρουσιαστώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ώστε να ανακριθώ από τη Δίωξη Ναρκωτικών. Όχι ως μάρτυρας, ούτε ως ειδικός, αλλά ως κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος για τι;

Λίγο μετά την Πρωτοχρονιά, εμφανίστηκα σε ένα podcast που διοργάνωσαν νέοι άνθρωποι, για να απαντήσω στις ερωτήσεις τους σχετικά με ό,τι απασχολεί σήμερα τη Generation Z: τα κοινωνικά δίκτυα, το νόημα της ζωής, τις επαγγελματικές τους προοπτικές, αυτό που αποκαλώ τεχνοφεουδαρχία κ.ά. Κάποια στιγμή με ρώτησαν αν είχα ποτέ κάνει χρήση ναρκωτικών. Αποφασισμένος να μην κάνω το «κόλπο Μπιλ Κλίντον» (θυμάστε το γελοίο «δεν εισέπνευσα»;), απάντησα ότι είχα.

Πέρα από το χασίς, τους είπα, είχα μία μόνο εμπειρία με έκσταση στο Σίδνεϊ πριν από 36 χρόνια. Ήταν ευχάριστη, χόρευα ασταμάτητα για 16 ώρες, αλλά μετά -πρόσθεσα- μου προκάλεσε ημικρανία για μία εβδομάδα, κι έτσι δεν ξαναχρησιμοποίησα ποτέ. Αυτός ήταν ο τρόπος μου να εξηγήσω ότι, όσο ευχάριστη κι αν φαίνεται η χρήση ναρκωτικών, υπάρχει τίμημα. Και ότι το απόλυτο τίμημα είναι η εξάρτηση, ο εθισμός – «το τέλος της ελευθερίας», όπως το είπα με έμφαση.

Βλέπετε πού πάει αυτό; Ναι, η ελληνική αστυνομία άνοιξε έρευνα εις βάρος μου με την κατηγορία της… συνέργειας και υποβοήθησης της ναρκομαφίας.

[Κάντε μου μια χάρη, παιδιά: μην το πείτε στον Τραμπ, εντάξει;]

Ας μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Σε μια εποχή πολέμου, γενοκτονίας, απίστευτης εκμετάλλευσης και τόσων άλλων, το δικό μου μικρό πρόβλημα με την ανόητη ελληνική αστυνομία είναι δευτερεύον. Όμως είναι σημαντικό. Εδώ, στην Ευρώπη, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν με την ψευδαίσθηση ότι έχουμε ελευθερία, ορθολογισμό και δικαιώματα. Δεν έχουμε. Σκοτεινές δυνάμεις δρουν, σπρώχνοντάς μας σε μια μεταμοντέρνα εκδοχή του Μεσαίωνα.

Γι’ αυτό, προσοχή! Προσπαθούν να μας στερήσουν και τα τελευταία ψήγματα αυτονομίας και ελευθερίας που μας έχουν απομείνει. Η αντίσταση είναι, κυριολεκτικά, ύπαρξη.

Hello, this is Yanis Varoufakis with a piece of news that would have been hilarious if it weren’t so scary. This morning, two policemen appeared on my doorstep to serve a summons ordering me to the police headquarters to be interrogated by the Greek DEA, our drug busting police… pic.twitter.com/GaoY0Rq2l3 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 16, 2026

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Με ανάρτησή του το ΜέΡΑ25 επισημαίνει ότι τέτοια γεγονότα δεν τους τρομάζουν ούτε τους κάνουν να σιωπούν. «Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της «Μητσοτάκης Α.Ε.» λένε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση

«Ένα ακόμα βήμα προς την ολική επαναφορά στη δεκαετία του 1950 έγινε πράξη. Μετά από σχετικές εκκλήσεις, συνοδευόμενες από ύβρεις, που έκανε επί μία εβδομάδα η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης και η οργουελιανή «Ομάδα Αλήθειας», και μετά από δημοσιογραφικές διαρροές εισαγγελικών ενεργειών, το πρωί της Παρασκευής 16/1 η αστυνομία εμφανίστηκε στο σπίτι του γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη για να του επιδώσει κλήση σε προκαταρκτική εξέταση ενώπιον της… Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Η εμφάνιση αστυνομίας σε σπίτι πολιτικού αρχηγού προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις «δια υπόθεσή του» παραπέμπει στα χειρότερα χρόνια της εθνικοφροσύνης και αποτελεί αδιανόητη κατάχρηση εξουσίας, από μια κυβέρνηση η οποία έχει ξεχαρβαλώσει κάθε έννοια κράτους δικαίου. Σε νομικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό ότι ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 καλείται «να δώσει εξηγήσεις» επί ανύπαρκτου ποινικού αδικήματος, αφού ουδέν αναγράφεται στην κλήση. Σε πολιτικό πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία της άποψης για θέματα δημόσιου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Στο ΜέΡΑ25 είμαστε ξεκάθαροι: ούτε μας τρομάζουν ούτε πρόκειται να σιωπήσουμε. Ο γραμματέας μας καλείται να απολογηθεί γιατί σε μια χώρα όπου τα ναρκωτικά θερίζουν και απειλούν τη ζωή των νέων ανθρώπων, όπου η κοκαΐνη κάνει θραύση στην καλή κοινωνία χωρίς τον παραμικρό έλεγχο και τα λαϊκά παιδιά οδηγούνται στη φυλακή για μικροποσότητες, αυτός επέλεξε να πει την αλήθεια. Να κάνει δηλαδή αυτό που επιτάσσουν όλες οι σύγχρονες έρευνες αναφορικά με την εξάρτηση.

Καλούμε κάθε πολιτική δύναμη και κάθε δημοκρατικό άνθρωπο να υψώσει ανάστημα απέναντι σε αυτή την πρακτική που αντιστοιχεί σε απόπειρα ανασύστασης του αστυνομικού κράτους, από το οποίο η ελληνική κοινωνία χρειάστηκε δεκαετίες δημοκρατικών αγώνων για να απαλλαγεί.

Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια απέναντι στους χωροφύλακες της “Μητσοτάκης Α.Ε.”».