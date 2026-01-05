Σε προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε ο Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο podcast της Γάιας Μερκούρη.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ανοιχτά σε εμπειρίες του από το παρελθόν, δηλώνοντας ότι έχει δοκιμάσει ecstasy μία φορά, ενώ σημείωσε πως η ουσία που του φάνηκε και του φαίνεται πιο «ευχάριστη» είναι η κάνναβη.

«Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν έχει βρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει κάνει χρήση ουσιών, δήλωσε χωρίς περιστροφές: «Έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα». Όπως εξήγησε, η μοναδική του εμπειρία με ecstasy χρονολογείται το 1989, στο Σίδνεϊ. «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα», είπε, περιγράφοντας ότι χόρευε για περισσότερες από 15 ώρες, αλλά στη συνέχεια υπέφερε από έντονη ημικρανία για ημέρες, γεγονός που τον έκανε να μην επαναλάβει τη χρήση.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανέφερε ότι η κάνναβη είναι η ουσία που του φάνηκε πιο ήπια και ευχάριστη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το απλό χόρτο ήταν και παραμένει ευχάριστο, αν και πλέον δεν βρίσκω».

Θα ήθελα να καπνίσω με την Μέρκελ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απάντησή του σε ερώτηση για το με ποιον θα επέλεγε να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο» ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο ίδιος απάντησε πως θα διάλεγε την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι θα τον ενδιέφερε να τη δει σε μια τέτοια κατάσταση.

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της χρήσης ουσιών από νέους ανθρώπους, μιλώντας ειδικά για την κόρη του. Όπως είπε, δεν πιστεύει στις απαγορευτικές συμβουλές από γονείς προς τα παιδιά, υπογραμμίζοντας ότι άλλο πράγμα είναι ο πειραματισμός και άλλο η εξάρτηση. «Δεν με πειράζει να πειραματιστεί, με πειράζει η εξάρτηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.