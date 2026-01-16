Το σατυρικό γκρουπ ETSI DE επιστρέφει στη σκηνή, οπλισμένο με τις γνωστές του «Linguaphone» διασκευές, τα μπερδεμένα τραγούδια και μια ανεξάντλητη διάθεση να παίξει με τη μουσική — δημιουργικά και με συνέπεια. Νέα (φρεσκοκατεψυγμένα) τραγούδια είναι εδώ και σερβίρονται παρουσία του πελάτη από μία ορχήστρα που -κυριολεκτικά- δεν υπάρχει!
Με ιστορία που ξεπερνά τα 25 χρόνια, οι ETSI DE αποδεικνύουν πως η ωριμότητα είναι επιλογή· και εκείνοι την απέρριψαν ομόφωνα. Οι παραστάσεις τους είναι ένα χαρούμενο συνονθύλευμα από τραγούδια, πρόζες, λεκτικά ακροβατικά και λοιπές εξυπνάδες, που δεν ζητούν την άδεια κανενός για να υπάρξουν.
Στις πρόβες περνούν υπέροχα — και αυτό φαίνεται. Κυρίως, ακούγεται. Και τελικά… μεταδίδεται. Το κοινό το εισπράττει αυτούσιο, χωρίς φίλτρα, χωρίς οδηγίες χρήσης και χωρίς δυνατότητα επιστροφής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες από τη δισκογραφία τους, τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που τους ενέπνευσαν, καθώς και —φυσικά— απρόσμενες διασκευές που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι χρειάζονταν.
Η συμμετοχή του κοινού είναι σχεδόν υποχρεωτική.
Γι’ αυτό: μισή ντροπή δική μας – μισή δική σας.
ETSI DE
Από τεχνίτες με μεράκι για ανθρώπους με γούστο
Ημερομηνία: Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Τοποθεσία: “Το Μπαράκι της Διδότου”, Διδότου 3, Κολωνάκι
Ώρα: 22:00
Είσοδος: 10€
Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3642990 (14:00 – 22:00)
Οι ETSI DE είναι οι:
Δημήτρης Μουντζουράκης, Μιχάλης Χατζηαρσενίου, Γιαννακάκης Γιάννης
Το σατυρικό μουσικό σχήμα ETSI DE δημιουργήθηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα (!) από τους Δημήτρη Μουτζουράκη, Μιχάλη Χατζηαρσενίου και Γιάννη Γιαννακάκη. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το Δεκέμβριο του 2001 με το CD Single “Στροφή στο Λαϊκό” (LYRA) το οποίο έγινε σύντομα Χρυσό! Ακολούθησαν οι δίσκοι “Εύκολο” και “Ya mas”.
Έχουν συνεργαστεί δισκογραφικά, τηλεοπτικά και επί σκηνής με τους: Ημισκούμπρια, Κώστα Μακεδόνα, Γλυκερία, Θέμη Ανδρεάδη, Γιάννη Λογοθέτη (ΛοΓο), Γιάννη Μηλιώκα, Διονύση Τσακνή, Κώστα Παπαγεωργίου, Μανώλη Καραντίνη, Ρένο Χαραλαμπίδη, Τάκη Ζαχαράτο, Μιχάλη Λεάνη κ.α.
Οι επιτυχίες τους “Μια Βραδιά Στου Τζιλιβάκη (Μια Βραδιά Στο Λούκι)”, “Εξ Αγχιστείας”, “Αγαπουλίνι”, “Eros Keravnovolos”, “Καθυστέρηση” κ.α. κυκλοφορούν εδώ και χρόνια ανάμεσα σε συλλέκτες μουσικών διαμαντιών ως πολύτιμα μυστικά.