Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάσχεσαν ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο με σχέσεις στη Βενεζουέλα, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters, λίγο πριν από μια συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την επικεφαλής της βενεζουελανής αντιπολίτευσης, Μαρία Κόρινα Μάτσαδο.

Η κατάσχεση αυτή είναι η έκτη τα τελευταία 24ωρα που στόχος ήταν πλοίο που είτε μετέφερε βενεζουελάνικο πετρέλαιο είτε είχε ιστορικά μεταφέρει τέτοιο φορτίο, σύμφωνα με τους αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η επιχείρηση φέρεται να έγινε στην Καραϊβική, αλλά οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το όνομα του πλοίου.