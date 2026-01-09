Στη διαδικασία κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου Olina στην Καραϊβική, κοντά στο Τρινιντάντ, προχώρησαν οι ΗΠΑ, στην πέμπτη τέτοια επιχείρηση των τελευταίων εβδομάδων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να ελέγξει τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, όπως γνωστοποίησε την Παρασκευή αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση ναυτιλιακών δεδομένων Equasis έπλεε με σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και επέστρεψε στην περιοχή όταν κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.