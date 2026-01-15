Για διαπληκτισμό που είχε ο Σήφης Βαλυράκης με αλιευτικό σκάφος, λίγες ώρες πριν βρεθεί με βαθιά χτυπήματα στο κεφάλι η σορός του πρώην υπουργού του ΠαΣοΚ, κατέθεσε στο ΜΟΔ ο Κωνσταντίνος Ασημάκος.

Ο μάρτυρας, ερασιτέχνης ψαράς και κάτοικος Ερέτριας τότε, περιέγραψε ότι την ημέρα της δολοφονίας, στις 24 Ιανουαρίου 2021, είχε πάει για ψάρεμα στην στεριά και είδε το κόκκινο σκαφάκι του θύματος να ξεκινά από το σπίτι και να βγαίνει στα ανοιχτά.

Κατέθεσε, επίσης, πως είδε ένα αλιευτικό, χωρίς να αναγνωρίσει τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, να πλησιάζει το φουσκωτό και, επίσης, πως, όταν τα δύο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη, άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Είδε, όπως είπε, το αλιευτικό να κάνει δύο γύρους, γύρω από το φουσκωτό. Ο μάρτυρας κατέθεσε πως είδε μετά, τα δύο σκάφη να αποχωρούν. Ωστόσο, δεν κατέθεσε με απόλυτη βεβαιότητα αν στο φουσκωτό ήταν ή όχι ο Βαλυράκης όταν είδε τα σκάφη να φεύγουν.

Ο μάρτυρας κατέθεσε πως ενημέρωσε το Λιμενικό για όσα είδε, τονίζοντας πως δεν του έδωσαν σημασία και ότι από όταν έγινε γνωστό πως κατέθεσε στις αρχές, άρχισαν στην περιοχή να τον σχολιάζουν, ότι «τα έχω πάρει από την οικογένεια Βαλυράκη». Είπε μάλιστα ότι «ακόμη και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι “από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου”. Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα από την Ερέτρια. Και εδώ στο δικαστήριο ο ένας κατηγορούμενος είχε έρθει και μου είπε “πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις επινοικιάσει το μαγαζί”.

Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας, που τότε είχε φούρνο στην περιοχή, την επίμαχη Κυριακή πήγε το πρωί για ψάρεμα. «Είδα τον Σήφη Βαλυράκη που ξεκίνησε με το κόκκινο φουσκωτό, φαίνεται καθαρά η οικία του από το σημείο που ήμουν. Ξεκίνησε έσβησε, το ξαναέβαλε μπρος. Τρεις φορές έγινε αυτό. Κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καϊκι. Ήταν μπροστά μου το σημείο, γύρω στα 460 με 480 μέτρα. Το λέω γιατί με πήγε το Λιμενικό της Ερέτριας και έκανε αναπαράσταση και μέτρησαν μέσω gps.Είναι συνηθισμένες αυτές οι εντάσεις. Να βλέπεις μεγάλα σκάφη με μικρά, να γίνονται μανούβρες φασαρίες».

Ο διάλογος

Πρόεδρος: Γιατί;

Μάρτυρας: Γιατί οι επαγγελματίες νομίζουν πως όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. ‘Ακουσα από το αλιευτικό ότι «θα φωνάξω το Λιμεναρχείο« και από το φουσκωτό «θα μου κλ τα α..». Το αλιευτικό έφερε δύο κύκλους γύρω από το φουσκωτό και έφυγε. Εγώ μάζευα τα πράγματα μου και είπα «ακόμη μία συνηθισμένη φασαρία». Πάνω στο αλιευτικό εγώ έβλεπα έναν κάτω από την τέντα. Την ώρα που ξεκίνησαν και χώρισαν τα σκάφη προς αντίθετη πλευρά εγώ πήρα τα πράγματα και έφυγα, μια καθημερινή φασαρία. Το αλιευτικό έφυγε από την αντίθετη πλευρά που ήρθε.

Πρόεδρος: Από τη στιγμή που ακούτε την ανταλλαγή των δύο φράσεων μέχρι τη στιγμή που χωρίστηκαν, έχετε διακόψει την οπτική επαφή με το σημείο;

Μάρτυρας: Δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν. Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που δεν παρατήρησα. Το αλιευτικό σκάφος ήταν μεγαλύτερο από το φουσκωτό, ήταν λευκό με μια τέντα πίσω. Εγώ είδα έναν που καθόταν σχεδόν στη μέση του καϊκιού, κάτω από την τέντα. Με αυτόν είδα ότι έγινε ο διάλογος.

Πρόεδρος: Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μάρτυρας: Όχι

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι. Τους γνώριζα φατσικά, γιατί ήταν πελάτες στο κατάστημα μου.

Πρόεδρος: Ποιος από τους δύο ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τόσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις. Και το λιμεναρχείο που πήρα μου είπαν ότι δεν μπορείς να δεις συγκεκριμένα. Ούτε πρόσωπο ούτε σωματοδομή.

Πρόεδρος: Όταν χωρίσανε τα δυο σκάφη πήραν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις;

Μάρτυρας: Μόλις γυρίσανε ξεκίνησα και έφυγα.

Πρόεδρος: Το σκάφος Βαλυράκη συνέχισε την πορεία του;

Μάρτυρας: Με πολύ αργό ρυθμό, πήγανε σιγά -σιγά.

Πρόεδρος: Ο θανών ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί έτυχε την ώρα που μάζευα τα πράγματα και σηκώθηκα να φύγω και έτσι δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορεί. Δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει

Πρόεδρος: Εσείς είστε σίγουρος ότι εκτός από την ανταλλαγή των φράσεων δεν έγινε κάτι άλλο;

Μάρτυρας: 100%! Αυτό με έτρωγε, ότι αν καθόμουν λίγο ακόμα μπορεί να είχα δει κάτι.

Ο κ. Ασημάκος κατέθεσε ότι το απόγευμα έμαθε από τις ειδήσεις στο ίντερνετ, ότι ο πρώην υπουργός αγνοείται «και πήρα τηλέφωνο γνωστό μου λιμενικό και απλά τον ενημέρωσα ότι το σκάφος του Βαλυράκη είχε πρόβλημα με τη μηχανή. Δεν του είπα για το περιστατικό. Είπα ότι έχει πρόβλημα και έσβηνε η μηχανή και μου είπε πάω να ενημερώσω τον προϊστάμενό του. Δεν ένιωθα καλά και πήρα πάλι τον γνωστό μου από το λιμεναρχείο και του είπα ότι θέλω να καταθέσω, μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα 8 το πρωί την επόμενη μέρα, για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία για ένα περιστατικό. Είτε στον τοίχο μίλαγα, είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα» κατέθεσε.

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό;

Μάρτυρας: Γιατί δεν μου έδωσαν καμία σημασία. Στη συνέχεια είχε έρθει ο κύριος Σπύρου ο δικηγόρος (εκπροσωπούσε τότε την οικογένεια Βαλυράκη) στο λιμεναρχείο της Ερέτριας και κάποιος μέσα από το λιμεναρχείο και του λέει «αν θες να μάθεις περαιτέρω πράγματα πήγαινε πιάσε τον τάδε» και τότε ήρθε και με βρήκε.

Πρόεδρος: Πότε έγινε αυτό σε σχέση με το περιστατικό και την κατάθεση στο Λιμεναρχείο;

Μάρτυρας: Το απόγευμα. Δεν θυμάμαι αν ήταν την ίδια μέρα ή την επόμενη. Συζητήσαμε έξω από τον φούρνο, είχε έρθει μαζί με έναν που έχει κοσμηματοπωλείο στην Ερέτρια..

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ