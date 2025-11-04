Νέες δικαστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠαΣοΚ, Σήφη Βαλυράκη, μετά την παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του τότε λιμενάρχη Χαλκίδας και του λιμενάρχη Ερέτριας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν οι δικηγόροι της συζύγου του θύματος, Μίνας Παπαθεοδώρου, και των δύο γιων του και οι νομικοί εκπρόσωποι, ο εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Στρατοδικείου έδωσε παραγγελία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των δύο λιμενικών αξιωματικών για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία και ψευδή βεβαίωση, που φέρονται να σχετίζονται με προσπάθεια αλλοίωσης της κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα.

Οι δικηγόροι της οικογένειας έκαναν λόγο για «συγκλονιστικές αποκαλύψεις» και «παρακρατικές μεθόδους», σημειώνοντας πως, σύμφωνα με τη διάταξη της Εισαγγελίας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, γίνονται εν μέρει δεκτές οι προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη και του αυτόπτη μάρτυρα, ενώ παραγγέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των δύο στελεχών του Λιμενικού.

Η άσκηση των διώξεων, όπως επισημαίνουν, έχει μεγάλη αποδεικτική αξία για την παρούσα δίκη, καθώς αποκαλύπτει ότι στελέχη των Λιμεναρχείων Χαλκίδας και Ερέτριας επιχείρησαν να αμφισβητήσουν και να αλλοιώσουν την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αξιωματικοί χάλκευσαν ψευδή κατάθεση, πιέζοντας τον μάρτυρα να ανακαλέσει όσα είχε ήδη δηλώσει και να ισχυριστεί ότι δεν ήταν παρών στο περιστατικό.

Για την οικογένεια Βαλυράκη, η εξέλιξη αυτή τεκμηριώνει τη βασιμότητα των καταγγελιών που από την πρώτη στιγμή αμφισβήτησαν το σενάριο του ατυχήματος και ενισχύει την αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα. Οι συνήγοροι κάνουν λόγο για «εκστρατεία συγκάλυψης» και για «παραθεσμικούς μηχανισμούς» που, όπως υποστηρίζουν, «κλονίζουν την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία».

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση δηλώνει ότι επιθυμεί να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως η αξιοπιστία του αυτόπτη μάρτυρα θα κριθεί στο δικαστήριο, όταν έρθει η ώρα της εξέτασής του.