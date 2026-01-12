Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης οι νεαροί, που έχουν ήδη προφυλακιστεί, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, με το κατηγορητήριο να αλλάζει ουσιαστικά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί αυτοβούλως και υποστήριζε ότι είχε δευτερεύοντα ρόλο. Οι ισχυρισμοί του, τόσο για το πώς διέφυγε όσο και για τις κινήσεις του μετά το έγκλημα, δεν έπεισαν τις Αρχές.

Τα στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα, τηλεφωνικές επισυνδέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, οδήγησαν τις δικαστικές αρχές σε αναβάθμιση της κατηγορίας.

Πλέον, ο 22χρονος κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός, ότι δηλαδή ήταν εκείνος που πυροβόλησε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι πάτησε τη σκανδάλη.

Την ίδια ώρα, στο κάδρο των ερευνών παραμένει και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος για ηθική αυτουργία. Η στάση του, αλλά και αναζητήσεις που φέρεται να έκανε σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με αποτυπώματα όπλων και τρόπους αποφυγής σύλληψης, ενισχύουν τις υποψίες των Αρχών.

Οι συμπληρωματικές απολογίες αναμένεται να ρίξουν φως στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.